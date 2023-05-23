شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 أخطاء تقلل عمر أجهزتك "الغالية".. احذر منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خبراء التكنولوجيا عن أخطاء أساسية يمكن أن تقصر بشكل خطير من عمر الأجهزة الإلكترونية، وعلى الرغم من أنه يبدو أن أجهزتنا يمكنها فعل أي شيء تقريبًا هذه الأيام، إلا أنها تتطلب بعضًا من الإهتمام الأساسي، وهناك بعض الأشياء التي من المؤكد أنها تسبب المشاكل إذا لم تكن حريصًا، ومع ذلك، فإن العديد من الأشياء التي يمكننا القيام بها للاعتناء بها هي في الواقع بسيطة للغاية، ولا تتطلب سوى القليل من التغييرات الصغيرة في العادات في حياتك اليومية.

فيما يلي الأخطاء الخمسة الأكثر شيوعًا وكيفية تجنبها وفقا لموقع مترو البريطاني:

لا تترك هاتفك في الشاحن لفترة طويلة بعد وصوله إلى 100٪

إن ترك أجهزتك موصولة بمجرد وصولها إلى 100٪ بالفعل يعد أمرًا هائلاً وهو أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يرتكبها أصحاب التكنولوجيا، وفي حين أنه من الجيد التأكد من أن بطارية الهاتف أو الكمبيوتر المحمول الخاص بك في مستوى لائق طوال اليوم، إلا أن تركها في حالة الشحن لفترة طويلة جدًا ينصح به من قبل جميع العلامات التجارية الإلكترونية الكبرى ويمكن أن يقلل بشكل كبير من عمر البطارية.

وكتحذير من التأثير على أجهزة iPhone ، تقول شركة Apple على موقعها على الإنترنت: "عندما تظل في حالة الشحن الكامل لفترات طويلة من الوقت، يمكن أن تتأثر صحة البطارية"، فيما تقول Sony أيضًا عن هواتفها المحمولة Xperia أنه "إذا تركت جهازك يشحن لفترة طويلة بعد وصوله إلى 100٪ ، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل أداء البطارية".

بدلاً من ذلك، من الأفضل الاستمرار في فحص هاتفك أثناء شحنه وخلعه بمجرد أن يصل إلى 100٪ .

يجب العناية بالهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، لذا لا تدعها تصبح ساخنة جدًا أو باردة جدًا

إن وجود الكثير من الأوساخ على أجهزتك ليس فقط قبيحًا، ولكنه قد يؤثر أيضًا على أدائها، حيث يمكن أن تتسلل جزيئات الغبار المتراكمة في منافذ الشحن ومراوح الهواء للكمبيوتر المحمول إلى الداخل وتسبب مشاكل خطيرة في أجزاء العمل الخاصة بالأجهزة.

وعلى الرغم من أنه قد يكون من المغري أن تنزلق في برعم أذن قطني لمحاولة إخراج المادة اللزجة، إلا أن هذا قد يعرضك لخطر التلف العرضي - لذا من الأفضل استخدام علبة من الهواء المضغوط لتنظيف هذه المساحات الدقيقة.

تجنب نفاذ بطارية هاتفك أو الكمبيوتر المحمول

في حين أن الاحتفاظ بهاتفك أو جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك في حالة شحن كامل طوال الوقت يعد فكرة سيئة، لذا فإن ترك جهازك ينفد باستمرار، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في تلف البطارية على المدى الطويل، وبدلاً من ذلك، حاول الاحتفاظ بها في "وسط مثالي" بنسبة شحن تتراوح بين 30٪ و80٪ بقدر ما تستطيع.





التعرض لأشعة الشمس الشديدة على هاتفك - أو البرودة الشديدة

عندما تجلس في الشمس لفترات طويلة في عطلة أو في الحديقة، يجب أن تفكر فيما إذا كان جهازك معرضًا لخطر السخونة الزائدة، حيث يمكن أن تتسبب درجات الحرارة الشديدة في إلحاق ضرر دائم بالتقنية الخاصة بك - ويجب العناية بأجهزة iPhone و Android وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية في الطقس الحار أو البارد.

لذلك تأكد من ترك هاتفك في مكان بارد ومظلل، وإلا فقد يسخن. إذا كنت تأخذ حمامًا شمسيًا ، ضعه تحت المنشفة، كما يحذر خبراء الهاتف المحمول على وجه التحديد من ترك جهازك في سيارة ساخنة، ويحذر أوسويتش: "إن ترك إحدى أجهزتك في السيارة هو طريقة أخرى مؤكدة لإطلاق النار عليها بشكل خطير ،"

اتصال واي فاي غير آمن

احترس - قد يكون منزلك هو قلعتك ، لكن هذا لا يمنع الأشخاص القريبين من غزو شبكة Wifi الخاصة بك إذا كان أمنك ضعيفًا، وإذا لم تغير كلمة مرور جهاز التوجيه Wifi الخاص بك مطلقًا منذ أن قمت بتثبيتها في منزلك، فقد تظل هي نفسها الإعدادات الافتراضية، وهذا يعني أنه يمكن لأي شخص تسجيل الدخول إلى شبكتك "الخاصة" بقليل من التخمين.

لحسن الحظ، من السهل جدًا تغيير كلمة المرور الخاصة بك لمنع حدوث ذلك، وسيساعدك دليل الإعداد من مزود النطاق العريض الخاص بك أو الاتصال السريع بخدمات العملاء في إرشادك خلال العملية البسيطة.

عندما تكون بالخارج، يجب عليك أيضًا تجنب الوصول إلى مواقع الويب التي تخزن فيها معلومات حساسة ، مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، على شبكات Wifi العامة - لأنها قد تكون عرضة لسرقة الأشخاص لمعلوماتك.