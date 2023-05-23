شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تخاطر ميزة Windows 11 Phone Link بأمان هواتف أيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت مايكروسوفت، الشهر الماضي، دعم iOS إلى تطبيق Phone Link على ويندوز11، وهذا مكّن مستخدمي أيفون من الرد على رسائل iMessages مباشرة من أجهزة الكمبيوتر التى تعمل بنظام Windows 11، ومع ذلك، يبدو أن الميزة عرضة للتجسس، فوفقًا لأحد التقارير، ربما تكون ميزة Phone Link قد خلقت بابًا خلفيًا للمطاردين عبر الإنترنت لاستهداف جهاز أيفون الخاص بضحيتهم.

يمكن لميزة رابط الهاتف لـ أيفون مزامنة الرسائل والإشعارات والمكالمات بين أجهزة أيفون و Windows 11، حيث تعد ميزة Phone Link على نظام التشغيل Windows 11 لأجهزة أيفون بمثابة جسر بين الاثنين يسمح لمستخدمي أيفون بتلقي وإرسال محادثات iMessage مباشرة من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وفي السابق، كانت هذه الإمكانية موجودة فقط على macOS لأجهزة أيفون، وكانت ميزة Phone Link تعمل فقط مع أجهزة Android.

ما هي ميزة Windows 11 Phone Link لأجهزة أيفون؟

وفقًا لتقرير صادر عن شركة Certo Software ومقرها المملكة المتحدة، من السهل على المتسللين عبر الإنترنت المحتملين إعداد هذا التطبيق على جهاز أيفون الخاص بشخص آخر، ويضيف أنه لا توجد علامات واضحة على مشاركة بيانات مستخدم أيفون.

وقالت الشركة "نحن نبحث باستمرار عن تهديدات إلكترونية جديدة حتى نتمكن من مساعدة مستخدمي الهواتف المحمولة في الحفاظ على أمن هواتفهم المحمولة. في الأسابيع القليلة الماضية، أبلغ العديد من مستخدمينا أن المطاردين عبر الإنترنت يستخدمون Phone Link للتجسس على أجهزة أيفون الخاصة بهم ".

واكتشف أن Cyberstalkers الذين لديهم وصول مادي إلى جهاز أيفون الخاص بالضحية يمكنهم إعداد Phone Link باستخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بنظام Windows، ويحتاج المطارد فقط إلى مسح رمز الاستجابة السريعة على شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص به باستخدام جهاز أيفون الخاص بالضحية لإنشاء اتصال Bluetooth ثم استخدامه للتجسس على iMessages وسجل المكالمات الهاتفية دون علم الضحية.

وقال "يختار العديد من الأشخاص الذين يعطون الأولوية لأمنهم أجهزة أيفون لهذا السبب، وحقيقة أن الملاحقين عبر الإنترنت يستغلون هذه الميزة الجديدة بسرعة أمر مثير للقلق، ونتيجة لذلك، قد تكون سمعة أيفون كخيار" آمن "في خطر"، وحتى إذا تم تعيين أيفون على عدم إظهار محتويات الإشعارات حتى يتم إلغاء قفله، فسيظل Phone Link يعرض محتويات هذه الإشعارات.

وعلاوة على ذلك، يمكن للمطارد الإلكتروني التجسس على المعلومات الخاصة ، مثل رسائل WhatsApp أو الإشعارات من التطبيقات المصرفية.

كيف تتوقف عن التجسس على أيفون؟

- يمكن لمستخدمي أيفون الانتقال إلى إعدادات Bluetooth (الإعدادات> Bluetooth> أجهزتي).

- تحقق من الأجهزة التي لا يتعرفون عليها، خاصة تلك التي لديها القدرة على إظهار الإعلامات أو مشاركة إعلامات النظام ممكّنة.

- انقر فوق Forget This Device لإلغاء إقرانه بجهاز أيفون الخاص بك.

- طريقة أخرى هي أنه إذا كنت لا تستخدم البلوتوث ، قم بإيقاف تشغيله.