شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن مهة كبسولة SpaceX Crew Dragon إلي محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحلق كبسولة سبيس إكس Crew Dragon حاليًا في ثاني مهمة خاصة تابعة لوكالة ناسا إلى محطة الفضاء الدولية (ISS).

وبعد الإطلاق الناجح من مركز كينيدي للفضاء على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9 بعد ظهر الأحد الماضي، من المقرر أن يصل الأمريكيان بيجي ويتسون وجون شوفنر، مع السعوديين علي القرني وريانة برناوي، إلى المختبر المداري.

وويتسن هو رائد فضاء متقاعد من ناسا يعمل في شركة Axiom Space ، التي تنظم مهمة Ax-2 الحالية حسبما نقلت Digitartlends.

وشوفنر رجل أعمال ومستثمر يدفع طريقه إلى المدار، في حين أن القرني وبرناوي ممولان من هيئة الفضاء السعودية وسيكونان أول من يزور محطة الفضاء الدولية من بلادهم.

ستبث ناسا وصول الطاقم مباشرة، بما في ذلك النهج المستقل، والرسو ط، وحفل الترحيب الذي أجراه رواد الفضاء السبعة الذين يعيشون ويعملون حاليًا على متن محطة الفضاء الدولية.

وسيبقى أفراد الطاقم الأربعة على متن المحطة لمدة ثمانية أيام قبل العودة إلى ديارهم في رحلة جوية قبالة سواحل فلوريدا.

قال بيل نيلسون رئيس ناسا "تهانينا لأكسيوم وسبيس إكس وطاقم مهمة أكسيوم 2 على الإطلاق الناجح"، "خلال فترة وجودهم على متن محطة الفضاء الدولية، سيجري رواد فضاء Ax-2 أكثر من 20 تجربة علمية ، مما يساعدنا على فهم إشعاع الفضاء بشكل أفضل، والطقس في ظروف الجاذبية المنخفضة، هذه المهمة هي دليل أكثر على التزام ناسا بمساعدة شركائنا في الصناعة على تطوير الجيل التالي من تكنولوجيا الفضاء ودعم اقتصاد الفضاء التجاري المتنامي ".