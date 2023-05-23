شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف Google Pixel 7a و أبل iPhone X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين بمقر الشركة عن نسخة هاتف Google Pixel 7a، حيث يأتى بمعالج Tensor G2 وشاشة 90 هرتز وشحن لاسلكي وكاميرا خلفية عالية الدقة، وبسعر يبدأ من 499 دولار، وفيما يلي نعرض مقارنة بينه وبين هاتف iPhone X للوقوف على أبرز الفروق بين الهاتفين كما يلى: Google Pixel 7a Google Pixel 7a الشاشة: بقياس 6.1 بوصة (2400 × 1080) OLED. المعالج: Tensor G2 (5 nm) مساحات التخزين: 128GB نظام التشغيل: Android 13. دعم الشحن اللاسلكي: نعم. دعم الشحن السريع: نعم. الكاميرا الخلفية: ثنائية 64 MP و 13 MP (Urtla-wide) الكاميرا الأمامية: بدقة 13 MPالبطارية: 4385 mAh. هاتف iPhone X هاتف iPhone X الشاشة: شاشة 5.8 بوصة. نوع الشاشة: شاشة OLED. دقة الشاشة: بدقة 2436 × 1125 بيكسل. المعالج: معالج A11 Bionic. الذاكرة الداخلية: 500GB. نظام التشغيل:iOS (15.x) . البطارية: بقوة 2716 mAh. الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية: 7ميجابكسل.

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