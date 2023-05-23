شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تعديل تاريخ ميلادك أو إضافته فى حسابك على Instagram والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك حد لعدد المرات التي يمكنك خلالها تغيير تاريخ ميلادك بحساب انستجرام، إذا كنت قد قمت بتغيير تاريخ ميلادك مؤخرًا، فيجب عليك الانتظار لفترة قبل تعديله مرة أخرى.

إذا أضفت حسابك على فيسبوك إلى نفس مركز الحسابات المرتبط بحسابك على Instagram وكنت ترغب في تحديث عيد ميلادك، فيمكنك تعديله على فيسبوك لتغييره على Instagram، إذا لم تقم بربط حسابك على فيسبوك بحسابك على Instagram، يمكنك إضافة أو تعديل عيد ميلادك مباشرة في ملفك الشخصي على Instagram، لتعديل تاريخ ميلادك أو إضافته في حسابك على Instagram علي الهاتف اتبع الخطوات الاتية:

1- اضغَط على profile أو صورة ملفك الشخصي في الزاوية السفلية اليسرى للانتقال إلى ملفك الشخصي.

2- اضغَط على more options في الزاوية العلوية اليسرى، ثم اضغَط على settingsالإعدادات والخصوصية.

3- اضغط على عرض المزيد في مركز الحسابات، ثم اضغط على التفاصيل الشخصية.

4- اضغط على تاريخ الميلاد، ثم اضغط على تعديل لتغيير معلومات تاريخ ميلادك.

لن يتمكن الجميع من الوصول إلى هذا الإعداد في مركز الحسابات في الوقت الحالي، إذا كانت الخطوات الموضَّحة لا تناسبك، فجرِّب تحديث تاريخ ميلادك من خلال تعديل الملف الشخصي من ملفك الشخصي على Instagram.

لتعديل تاريخ ميلادك أو إضافته في حسابك على Instagram علي جهاز الكمبيوتر اتبع الخطوات الاتية:

من خلال الخطوات الاتية:

1- اضغط على menu المزيد في أسفل اليمين، ثم اضغط على الإعدادات settings.

2- اضغط على مركز الحسابات، ثم اضغط على التفاصيل الشخصية.

3- اضغط على تاريخ الميلاد، ثم انقر على تعديل لتغيير معلومات تاريخ ميلادك.