شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أسباب عدم تمكنك من تغيير اسمك على فيسبوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيسبوك عبارة عن مجتمع يستخدم فيه الأشخاص أسماءهم التي يُعرَفون بها في الحياة اليومية، ويساعد التعرف على الشخص الذي تتواصل معه في المحافظة على أمانك وأمان الآخرين داخل فيس بوك وحمايتهم من محاولات انتحال الشخصية والاحتيال والتصدي الاحتيالي.

تظهر مشكلة في تغيير اسمك في الحالات التالية :

1- عدم اتباع اسمك لسياسة الأسماء المتَّبعة لدي فيس بوك.

2- إذا قمت بتغيير اسمك في آخر 60 يومًا، أو أنك حاولت تغييره عدة مرات.

3- طُلب منك تأكيد اسمك على فيسبوك من قبل.

4- لا يطابق اسمك الاسم الذي يظهر على أحد عناصر قائمة بطاقات الهوية لدي فيس بوك.

5- إذا كنت لا تزال تواجه مشكلة في تغيير اسمك، يمكنك ملء نموذج من خلال مركز المساعدة في فيس بوك لطلب تغيير الاسم وتأكيد اسمك.

لتغيير اسمك على فيسبوك:

1- راجِع معايير الأسماء التي نتّبعها.

2- اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليسرى من فيسبوك.حدِّد الإعدادات والخصوصية، ثم اضغط على الإعدادات.

3- اضغط على الاسم. أدخل اسمك، ثم اضغط على مراجعة التغيير.

4- أدخل كلمة السر الخاصة بك، ثم اضغط على حفظ التغييرات.