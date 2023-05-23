شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تجعل هاتفك المحمول المسروق غير صالح للاستخدام من قبل اللصوص؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تمنيت يومًا أن يصبح هاتفك المفقود قابلاً للاستخدام أو عديم الفائدة للصوص حتى يتمكنوا من إعادة الهاتف المسروق؟ لا يوجد ضمان بشأن الجزء الأخير، لكن خدمة Sanchar Saathi التي أعلنت عنها وزارة الاتصالات الهندية مؤخرًا، تضمن حظر الأجهزة المحمولة المفقودة في جميع أنحاء البلاد ولن تعمل عليها بطاقة SIM من أي مزود خدمة اتصالات، نظرًا لأنه تم الإبلاغ عنها وحظرها من قبل المستخدم.

إليك كيفية جعل جهازك غير قابل للاستخدام

قامت دائرة النقل الهندية مؤخرًا بتوسيع نطاق Sanchar Saathi ، وهو موقع ويب يركز على المواطن، ويهدف إلى مساعدة مشتركي الهاتف المحمول وتعزيز أمان الجهاز.

تتضمن البوابة خيار الإبلاغ عن هاتف محمول مفقود أو مسروق وحظره ضمن خيار حظر هاتفك المحمول المفقود / المسروق بواسطة CEIR، كجزء من الخدمة، يمكن للمستخدمين الإبلاغ عن هواتفهم المفقودة / المسروقة وحظرها وتتبعها باستخدام رقم IMEI للجهاز.

الجزء المهم هو أنه بمجرد حظر الهاتف ، سيصبح أيضًا غير قابل للاستخدام ولن يعمل على أي شبكة من مزودي خدمات الاتصالات عبر الهند.

كيف تعمل الخدمة؟ كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة بوابة Sanchar Saathi

استخدم أي متصفح ويب لزيارة الرابط، يعمل الموقع لكل من الأجهزة المحمولة وسطح المكتب.

ابحث عن خيار حظر الهاتف المحمول المفقود / المسروق

قم بالتمرير لأسفل على الموقع الإلكتروني وانقر فوق حظر هاتفك المحمول المفقود / المسروق ضمن قسم Citizen Centric Services

اذهب للزر الأحمر - حظر الهاتف المحمول المسروق / المفقود

في صفحة Lost Mobile ، الساعة على زر Block Stolen

تعبئة النموذج

بعد النقر على الزر الأحمر، سيظهر نموذج به ثلاثة حقول - معلومات الجهاز والمعلومات المفقودة والمعلومات الشخصية لمالك الهاتف المحمول.

الأشياء الأساسية المطلوبة لملء هذا النموذج - شكوى من الشرطة ورقم شكواها، كلاهما رقم IMEI للهاتف (ينطبق فقط في حالة الهواتف المزودة ببطاقتي SIM).

رقم هاتف آخر يمكنك تلقي OTP عليه.

قبول الإعلان وتقديمه

بمجرد الانتهاء من النموذج ، اقبل الإعلان واضغط على زر إرسال.

بمجرد حظر الجهاز ، لن يعمل مع أي بطاقة SIM في جميع أنحاء البلد، مما يعني أنه حتى إذا قام السارق بإلقاء بطاقة SIM الخاصة بك وحاول إضافة بطاقة SIM الخاصة به فلن تعمل.

يمكن إلغاء حظر الهاتف المحظور مرة أخرى بواسطة مالك الجهاز ، في حالة العثور عليه باستخدام بوابة Sanchar Saathi.

اتبع الخطوات المذكورة أعلاه وحدد الزر الأخضر - Un-Block Found Mobile.

أدخل معرف الطلب ورقم الهاتف المحمول (الذي تم توفيره لـ OTP / الإخطارات أثناء الحظر) ، حدد سبب إلغاء الحظر ، وقم بملء Captcha وانقر فوق Get OTP.

أدخل كلمة المرور لمرة واحدة المستلمة وانقر على زر إرسال لتسجيل طلب إلغاء الحظر.