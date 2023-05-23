شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية منع بعض الأشخاص من التعليق على منشوراتك فى انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تشعر بأنك تتعرض للإساءة، فيمكنك تقييد التعليقات والرسائل غير المرغوب فيها من مجموعة حسابات بشكل مؤقت، هذه الحسابات التي بدأت بمتابعتك أو التي لا تتابعك ولكنها قد تكون حسابات احتيالية أو زائفة أو تم إنشاؤها بغرض الإساءة إليك.

ويمكنك تقييد الأشخاص لمدة تصل إلى أربعة أسابيع في كل مرة، ولكن يمكنك تمديد الوقت عندما ترغب في ذلك، مع العلم أنه عند تشغيل التقييد وتحديد أحدث المتابعين، سيتم تلقائيًا تقييد أي شخص يتابعك خلال تلك الفترة حتى تتابعهم في المقابل.

وبعد منع الحسابات من التعليق علي منشوراتك، لا يزال بإمكان الحسابات التي اخترت تقييدها التعليق على منشوراتك ولكن سيتم إخفاء تعليقاتها حتى توافق عليها،وسيتم أيضًا إخفاء أي رسائل ترسلها هذه الحسابات إليك.

يمكنك اختيار تجاهل أو مراجعة هذه التعليقات والرسائل،وستظل التعليقات التي تم تركها أثناء تشغيل التقييد مخفية بمجرد انتهاء الوقت الذي قمت بتعيينه، وبمجرد انتهاء الوقت الذي قمت بتعيينه، سيتمكن الأشخاص في هذه المجموعات من التعليق على منشوراتك حتى تقوم بتقييدهم أو حظرهم مرة أخري، مع العلم أنه يمكنك دائمًا تمديد الوقت الذي حددته.

يمكنك أيضًا تقييد أو حظر أو إخفاء التعليقات من الحسابات الفردية أو فلترة التعليقات التي تحتوي على كلمات أو عبارات أو أرقام أو رموز تعبيرية محددة، من خلال الخطوات الاتية:

1- اضغَط على profile أو صورة ملفك الشخصي في الزاوية السفلية اليسرى للانتقال إلى ملفك الشخصي.

2- اضغَط على more options في الزاوية العلوية اليسرى، ثم اضغَط على settingsالإعدادات والخصوصية.

3- أسفل كيفية تفاعل الآخرين معك، اضغط على التفاعلات المقيّدة، ثم اضغط على متابعة في الأسفل.

4- يتم تشغيل الحسابات التي لا تتابعك وأحدث المتابعين تلقائيًا، إذا كنت لا تريد تقييد أحد هذه الأنواع من الحسابات، فاضغط على switch on لإيقاف تشغيله.

5- اضغط على الجانب الأيسر من تقييد لـ ومرّر إلى عدد الأيام أو الأسابيع التي تريد تقييد التعليقات والرسائل فيها، ثم اضغط على تعيين تذكير.

6- اضغط على تشغيل للتأكيد،لإيقاف تشغيل التقييد قبل الوقت الذي حددته، اضغط على إيقاف تشغيل في الأسفل.