تكنولوجيا: صور توضح التصميم المتوقع لإصدار ابل القادم iPhone 16 Pro Max

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل لإطلاق سلسلة هواتف iPhone 15 في شهر سبتمبر، إلا أن أحدث التسريبات المصورة كشفت عن التصميم المتوقع لهاتف iPhone 16 Pro Max الذي ينطلق بشكل رسمي77 العام المقبل.

تقدم شركة ابل في خريف العام المقبل سلسلة هواتف iPhone 16، ولقد أشارت عدد من التقارير السابقة إلى أن ابل تقدم بعض المميزات الجديدة لإصدار 16 Pro Max بشكل خاص، بينما جاءت الصور ثلاثية الأبعاد التي نشرت اليوم لتقدم نظرة على التصميم المتوقع لهذا الإصدار.

وتشير التسريبات الجديدة إلى أن ابل تستمر في إطلاق أكبر إصدر من السلسلة العام المقبل بعلامة Pro Max التجارية، لذا لم تظهر أي تفاصيل تؤكد على خطط ابل لإستبدال العلامة التجارية بتسمية iPhone 16 Ultra حتى الآن.

من جانب أخر قدمت التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد مقارنة بين هاتفي iPhone 15 Pro Max وiPhone 16 Pro Max، حيث أكدت الصور على أن التغيير الأكبر بين الإصدارين سيكون في حجم الشاشة التي تتميز بحجم أكبر في إصدار العام المقبل 16 Pro Max أو Ultra.

وتوضح التسريبات المصورة أن الحجم المتوقع لشاشة هاتف 16 Pro Max هو 6.9 إنش، أيضاً إلى جانب الحجم الأكبر للشاشة تظهر الشاشة بإتساع أكبر، حيث يأتي 15 Pro Max إصدار بإتساع 76.7مم في الشاشة بينما يتميز 16 Pro Max بإتساع 77.2مم.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن هاتف iPhone 15 Pro Max يأتي بشاشة مميزة بإرتفاع 159.8مم، والتي تصل إلى 165مم في إصدار iPhone 16 Pro Max.

يذكر أن التسريبات تؤكد أيضاً على أن ابل ستقدم إصدار iPhone 16 Pro بحجم أكبر في الشاشة مقارنة بهاتف iPhone 15 Pro المرتقب، نتيجة لدعم الهاتف بعدسات periscope.

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