تكنولوجيا: ابل تدعم هواتف iPhone 16 بكاميرة خلفية تحاكي تصميم iPhone 12

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن خطط ابل لإجراء تغيير على تصميم الكاميرة المزدوجة في إصدارات العام المقبل الرئيسية iPhone 16 و iPhone 16 Plus.

أوضحت التفاصيل الجديدة حول سلسلة iPhone 16 التي نشرت عبر @URedditor على منصة تويتر أن ابل ستجري تغييرات على تصميم الكاميرة المزدوجة في الإصدارات الرئيسية من سلسلة هواتف الأيفون المقرر إطلاقها في 2024.

وتشير التسريبات أن التصميم الجديد يختلف عن التصميم القطري المميز لهواتف iPhone 13 وiPhone 13 mini.

أيضاً من المتوقع وفقاً لهذه التسريبات أن يأتي هاتفي iPhone 16 وiPhone 16 Plus بتصميم رأسي للكاميرة الخلفية المزدوجة يحاكي التصميم المقدم من ابل في هواتف iPhone 12 و iPhone 12 mini.

وتشير التوقعات إلى أن ابل تعود لهذا التصميم الذي يتميز بتصميم أفضل، أو أن ابل تعيد ترتيب التكوينات الداخلية لهذه الإصدارات مما يتطلب إجراء تغيير على تصميم الكاميرة الخلفية.

يذكر أن التسريبات السابقة أكدت على أن هواتف iPhone 16 Pro تأتي بحجم أكبر في الشاشة العام المقبل، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول خطط ابل لإصدارات العام المقبل من هواتف الأيفون.

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