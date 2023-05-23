شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماسك والحسناوات.. الذكاء الاصطناعى يبتكر "قصة حب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في سلسلة من الصور التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أيام، يظهر الرئيس التنفيذي لـ"تسلا"، إيلون ماسك برفقة مجموعة من الروبوتات الإناث، الأمر الذي أثار الجدل حول إقدام الملياردير الشهير على الوقوع بحب إحداهن ، وفقا لتقرير سكاى نيوز عربية .

وقال ديفيد مارفن، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الإنشاءات متسائلا: "إيلون ماسك يعلن عن زوجة المستقبل، من هي؟".

وأوضح مارفن لاحقا، أن الصور الغريبة تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

والروبوت التي أثارت التساؤلات تدعى كاتنيلا، وبحسب ما نشره مارفن فهي تعمل بالطاقة الشمسية ولا تحتاج إلى شحن ومزودة بوسائل حسية تجعلها تشعر بالحزن والسعادة.

وأثارت الصور مخاوف الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثيرون عن المخاطر المرتبطة بتلك التقنيات وما يمكنها أن تروج له من خداع ومعلومات مغلوطة.