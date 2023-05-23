شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء الروس يطوّرون روبوتا يتعرف على الفواكه المريضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكر العلماء الروس روبوت botANNIC الذي يسير داخل بستان ويتعرف أوتوماتيكيا على الفواكه المريضة والتالفة، وفقا لتقرير RT .

وأفادت بذلك صحيفة "إزفيستيا" نقلا عن الأساتذة في الجامعات الروسية.

وتم تطوير الروبوت من قبل الأخصائيين في الجامعة التقنية للبحوث العلمية في موسكو بالتعاون مع زملائهم في جامعة "تامبوف" التكنولوجية الحكومية وجامعة التعدين التكنولوجي الصينية ومدرسة الاقتصاد العليا في موسكو.

وقال إيفان أوشاكوف، رئيس قسم الفيزياء في جامعة موسكو التقنية للبحوث العلمية: "يقوم روبوت botANNIC باستخدام كاميرا ستريو تستخدم الشبكات العصبية الاصطناعية التي تحاكي بصر الإنسان، بمسح أوراق الأشجار وأجزائها المثمرة، ويكتشف التفاح في تاج الشجرة، كما يكشف درجة نضجها وتلفها".

وقال ألكسندر ديفين الأستاذ في قسم الميكانيك والقياسات التكنولوجية في جامعة "تامبوف" التكنولوجية :" يقوم الروبوت أيضا بتصنيف الصور الفوتوغرافية للثمار إلى بضعة مجموعات وفقا لدرجة الضرر والمرض، وذلك عن طريق التحليل الحجمي المتعدد الأبعاد، وتبلغ دقة التصنيف عند ذلك 80٪ على الأقل".

وأشارت الصحيفة إلى أن النظام قد أثبت بنجاح فاعليته خلال الاختبارات التي أجريت في بستان التفاح التابع لمركز "ميتشورين " الفيدرالي في مقاطعة تامبوف الروسية، وأضافت أن الابتكار سيؤدي إلى زيادة غلة المزارع والتقليل من خسائر الثمار.