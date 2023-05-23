شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء الروس يطوّرون روبوتا يتعرف على الفواكه المريضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ابتكر العلماء الروس روبوت botANNIC الذي يسير داخل بستان ويتعرف أوتوماتيكيا على الفواكه المريضة والتالفة، وفقا لتقرير RT .
وأفادت بذلك صحيفة "إزفيستيا" نقلا عن الأساتذة في الجامعات الروسية.
وقال ألكسندر ديفين الأستاذ في قسم الميكانيك والقياسات التكنولوجية في جامعة "تامبوف" التكنولوجية :" يقوم الروبوت أيضا بتصنيف الصور الفوتوغرافية للثمار إلى بضعة مجموعات وفقا لدرجة الضرر والمرض، وذلك عن طريق التحليل الحجمي المتعدد الأبعاد، وتبلغ دقة التصنيف عند ذلك 80٪ على الأقل".
وأشارت الصحيفة إلى أن النظام قد أثبت بنجاح فاعليته خلال الاختبارات التي أجريت في بستان التفاح التابع لمركز "ميتشورين " الفيدرالي في مقاطعة تامبوف الروسية، وأضافت أن الابتكار سيؤدي إلى زيادة غلة المزارع والتقليل من خسائر الثمار.
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