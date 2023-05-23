تكنولوجيا: يمكن الآن تعديل الرسائل المُرسلة على تطبيق WhatsApp

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعمل تطبيق WhatsApp بجدية على إضافة ميزات جديدة، خاصة تلك الموجودة في التطبيقات المنافسة. والآن، قررت الشركة إضافة احدى هذه الميزات.

يدعم تطبيق WhatsApp الآن تحرير الرسائل المرسلة. كل ما عليك فعله هو الضغط لفترة طويلة على الرسالة التي تريد تغييرها، ثم تحديد تحرير من القائمة.

تعمل هذه الميزة أول 15 دقيقة بعد إرسال الرسالة، وبمجرد أن تقوم بتعديل الرسالة المرسلة ، سيتم عرض “تم التعديل” بجانبها عندما يراها الآخرون، لذلك لا يمكنك القيام بأي خدع خفية.

ومع ذلك، لن يتم عرض محفوظات التحرير.

بالطبع ستظل كل هذه الأشياء مشفرة من طرف إلى طرف. يتم طرح هذه الميزة الجديدة بالفعل لمستخدمي WhatsApp على مستوى العالم، وسيكتمل طرحها في الأسابيع المقبلة.

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