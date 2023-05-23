تكنولوجيا: سامسونج تكشف النقاب عن شاشة Rollable Flex القابلة للتدوير بحجم 12.4 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الكوري سامسونج خلال فعاليات الحدث السنوي “Display Week trade show” عن شاشة Rollable Flex بتصميم قابل للتدوير وحجم 12.4 إنش.

انتقلت شركة سامسونج إلى مستوى جديد في تصميم الشاشات المميزة بتصميم قابل للتدوير، حيث إستعرضت العملاق الكوري نموذج لشاشة OLED قابلة للتدوير بحجم 12.4 إنش.

ويمكن لشاشة سامسونج أن تنتقل من حجم 49مم إلى حجم 254.4مم، أي تتسع الشاشة إلى 5 مرات أكبر مقارنة بالشاشة المنزلقة الحالية التي تتسع 3 مرات أكثر من حجمها الأصلي.

أيضاً تؤكد Samsung Display على أن الشاشة ترتكز على محور على شكل “O” والذي يحاكي عملية التمرير في الشاشة التي تعرف من سامسونج بشاشة “Rollable Flex”، وتدعم الشاشة التدوير بحجم كامل.

وإلى جانب شاشة Rollable Flex قدمت العملاق الكوري لوحة OLED التي تعرف من الشركة بلوحة Flex In & Out والتي تدعم الإنحناء في كلا الإتجاهين.

أيضاً قدمت سامسونج خلال الحدث لوحة OLED تأتي بقارئ لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة مع مستشعر لمعدل ضربات القلب، وتختلف هذه التقنية عن التقنية الحالية التي تحدد جزء في الشاشة لإستشعار البصمة، بينما تعمل التقنية الجديدة من سامسونج على دعم المستخدم بفتح الهاتف بإستشعار البصمة في أي جزء من الشاشة.

المصدر

اعلان





