تكنولوجيا: الإعلان عن شاشة الألعاب Redmi G27Q 2K بمعدل تحديث 165Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي عن شاشة الألعاب الجديدة Redmi G27Q التي تتميز بجودة عرض 2K، وتدعم معدل تحديث 165Hz.

تنطلق شاشة Redmi G27Q 2K بحجم 27 إنش، وجودة عرض 2K أو بدقة 2560 في 1440 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 165Hz، وتضم الشاشة لوحة IPS بزوايا عرض أكثر إتساع، ودقة أعلى في الألوان.

ويمكن لمعدل تحديث 165Hz أن يدعم المستخدمين بتجربة سلسة وإنسيابية في الألعاب، كما يدعم هذا المعدل المستخدم بإستجابة أسرع في الألعاب تصل إلى 1 مللي ثانية لخفض الضبابية في الألعاب.

أيضاً تدعم الشاشة إنتاج 16.7 مليون لون وتدعم معايير DisplayHDR400، كما تدعم نطاق ديناميكي مرتفع HDR.

كما تتميز شاشة Redmi G27Q بتدرج لوني من sRGB بنسبة 100%، وألوان DCI-P3 بنسبة 95%، كما تأتي الشاشة بعدد من المنافذ للإتصال بالأجهزة والتي تتضمن منفذ USB-C الذي يدعم مهام متعددة تشمل دعم الشحن العكسي بقدرة 65W.

وتضم الشاشة أيضاً منفذ DisplayPort 1.4، ومدخل HDMI، ومدخل 3.5مم للصوتيات، ومن المقرر أن تتوفر شاشة Redmi G27Q بسعر 198 دولار.

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