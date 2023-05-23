تكنولوجيا: جهاز iQOO Pad اللوحي ينطلق بمعالج Dimensity 9000 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت iQOO عن جهاز iQOO Pad اللوحي الذي ينطلق برقاقة معالج Dimensity 9000 Plus، ويدعم معدل تحديث 144Hz، ويتوفر بسعر يبدأ من 368 دولار.

ينطلق جهاز iQOO Pad اللوحي بتصميم منافس لأجهزة Xiaomi Pad 6 وOPPO Pad 2، ويضم الجهاز شاشة بحجم 12.1 إنش، وجودة عرض 2.8 K، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz، وسطوع 600 nit، وتدعم أيضاً معايير HDR10.

وتتوافق الشاشة في الإتصال مع لوحة المفاتيح بخاصية اللمس أو قلم stylus، على أن تباع هذه الملحقات بشكل مستقل.

كما تأتي الكاميرة الخلفية في جهاز iQOO Pad بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل.

ويضم الجهاز 4 من المكبرات الصوتية بنطاق كامل، واثنان من المكبرات صغيرة الحجم لذا يأتي الجهاز بتجربة صوتية مذهلة، كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج MediaTek Dimensity 9000 Plus، ويأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

ولنظام التبريد يأتي الجهاز بنظام تبريد VC بمساحة 14442مم، كما يأتي الجهاز بقدرة بطارية 10000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44W.

كما ينطلق الجهاز بواجهة OriginOS 3، ونظام تشغيل Android 13، مع واجهة تدعم تعدد المهام بكفاءة، ويدعم الجهاز تقنية WiFi 6، والبلوتوث 5.3، ويضم منفذ USB-C.

ومن المقرر أن يتوفر جهاز iQOO Pad بنموذج رئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 410 دولار.

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