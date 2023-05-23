تكنولوجيا: صور تستعرض تصميم هاتف سامسونج المرتقب Galaxy F54

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد تصميم هاتف سامسونج المرتقب Galaxy F54 قبل الإعلان الرسمي خلال الفترة القادمة.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy F54، ولقد جاءت تسريبات مصورة عبر 91Mobiles لتقدم رؤية واضحة حول تصميم هذا الإصدار.

وتؤكد الصور على أن الهاتف يأتي بثلاثة مستشعرات مستقلة عن بعضها البعض، على أن يتميز كل مستشعر بحلقة بتصميم لامع تحيط بالعدسات.

أيضاً يتميز Galaxy F54 بتصميم مسطح في الجهة الخلفية، بينما تتميز حواف الهاتف الجانبية بتصميم منحني.

كما تكشف التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن اثنان من الإختيارات في ألوان الهاتف هما الفضي والأزرق بلمسة نهائية بتصميم متدرج.

وتشير التسريبات إلى أن سامسونج تدعم F54 بإعدادات مميزة للكاميرة الخلفية، مع دعم التثبيت البصري، ومميزات لتصوير الفضاء.

كما يتميز الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش وجودة عرض FHD+، وتدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، أيضاً يأتي الهاتف برقاقة معالج Exynos 1380، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

ومن المتوقع أن تأتي الكاميرة الرئيسية في Galaxy F54 5G بمستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، كما يأتي مستشعر الكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

وتدعم سامسونج الهاتف بقدرة بطارية 6000 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 25W، أيضاً يتميز الهاتف بنظام تشغيل Android 13، وواجهة One UI 5.

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