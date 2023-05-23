شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطرح ميزة إصلاح الأخطاء الإملائية فى الرسائل المرسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح WhatsApp ميزة طال انتظارها لجميع المستخدمين بدءًا من اليوم ستتمكن من تحرير الرسائل التي أرسلتها بالفعل، وستحتاج إلى التصرف بسرعة إلى حد ما، حيث سيكون لديك نافذة مدتها 15 دقيقة لتصحيح خطأ أو إسقاط رمز تعبيري نسيت تضمينه فى البداية، وفقا لتقرير engadget.

ولتعديل رسالة مرسلة اضغط عليها لفترة طويلة واختر خيار التحرير من القائمة أى رسالة تقوم بتغييرها بعد إرسالها، وستتضمن كلمة "محرر" بجوار الطابع الزمني، ولن يتمكن أي شخص آخر في الدردشة من رؤية محفوظات التحرير، لكنهم سيعرفون أنك قمت بتعديل الرسالة، ويقول WhatsApp أن الميزة ستكون متاحة للجميع فى الأسابيع المقبلة.

ويقوم WhatsApp بتشغيل خدمات المراسلة الأخرى هنا، و منذ إصدار iOS 16 ، تمكن مستخدمو iPhone و iPad من تحرير الرسائل المرسلة في iMessage، ويمكن لمشتركي Twitter Blue إجراء تغييرات على تغريدة تصل إلى 30 دقيقة بعد إرسالها.