تكنولوجيا: Oppo تعلن عن هاتف OPPO K11x بكاميرة رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo عن هاتفها المتوسط OPPO K11x الذي يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، وسعر 212 دولار.

يتميز هاتف OPPO K11x بشاشة LCD بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم شاشة الهاتف سطوع 680 nit.

وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في زر التشغيل الرئيسي في الإطار الجانبي للهاتف، وتتميز الكاميرة في الجهة الخلفية بتصميم رأسي يضم مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

أيضاً يضم OPPO K11x كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، ويدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 695، كما يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

ويتميز الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، مع واجهة ColorOS 13.1، ونظام تشغيل Android 13.

ويتوفر OPPO K11x بألوان الأسود والصدفي، على أن يتميز النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 212 دولار، على أن يتوفر الهاتف في السوق الصيني في 31 من مايو.

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