شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العثور على بقايا حيوانات بحرية مفترسة فى قمة إفرست عمرها أكثر من 212 مليون عام والان مع تفاصيل الخبر
وتشير وكالة شينخوا الصينية للأنباء إلى أن العلماء عثروا على هذه البقايا في منطقة التبت ذات الحكم الذاتي، وتعود لحيوان "هيمَلاياصور" البحري المفترس ، وفقا لتقرير RT .
ووفقا لهم، كان طول هذه الحيوانات البحرية المفترسة حوالي 10 أمتار ولها فم مطول وأسنان حادة، وكانت تتغذى على الأسماك واللافقاريات.
يذكر أن 170 عالما يدرسون حاليا حالة المياه والوضع البيئي في جبل إفرست ، ويقع هذا الجبل على هضبة تشينجهاي في التبت ويعرف باسم "سقف العالم" و "برج مياه آسيا".
وتجدر الإشارة إلى أن لهذه الرحلة الاستكشافية أهمية كبيرة بالنسبة لدراسة تأثير تغير المناخ والبيئة في منطقة إفرست وفي أجزاء أخرى من العالم.
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