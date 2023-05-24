شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العثور على بقايا حيوانات بحرية مفترسة فى قمة إفرست عمرها أكثر من 212 مليون عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عثر علماء معهد الحفريات الفقارية وعلم الإنسان القديم التابع لأكاديمية العلوم الصينية، على بقايا متحجرة لاثنين من الحيوانات البحرية المفترسة عمرها 212-215 مليون عام.

وتشير وكالة شينخوا الصينية للأنباء إلى أن العلماء عثروا على هذه البقايا في منطقة التبت ذات الحكم الذاتي، وتعود لحيوان "هيمَلاياصور" البحري المفترس ، وفقا لتقرير RT .

وتضيف: عثر العلماء على هذه البقايا على ارتفاع 4000 متر فوق مستوى البحر وعلى بعد 100 كيلومتر من معسكر لمتسلقي الجبال ، ويبدو أن حركة الصفائح التكتونية رفعت هذه الأحافير من قاع المحيط وانتهى بها الأمر في هذا المكان المرتفع، بحسب الخبراء

ووفقا لهم، كان طول هذه الحيوانات البحرية المفترسة حوالي 10 أمتار ولها فم مطول وأسنان حادة، وكانت تتغذى على الأسماك واللافقاريات.

يذكر أن 170 عالما يدرسون حاليا حالة المياه والوضع البيئي في جبل إفرست ، ويقع هذا الجبل على هضبة تشينجهاي في التبت ويعرف باسم "سقف العالم" و "برج مياه آسيا".

وتجدر الإشارة إلى أن لهذه الرحلة الاستكشافية أهمية كبيرة بالنسبة لدراسة تأثير تغير المناخ والبيئة في منطقة إفرست وفي أجزاء أخرى من العالم.