شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ألعاب Xbox تصل إلى خدمة الألعاب السحابية Boosteroid لأول مرة فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستصل ألعاب Xbox إلى منصة الألعاب السحابية Boosteroid لأول مرة الأسبوع المقبل، و سيتمكن مستخدمو المنصة من الوصول إلى Deathloop و Gears 5 و Grounded و Pentiment بدءًا من الأول من يونيو.

وسيتمكن مستخدمو Boosteroid في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا من بث الألعاب المؤهلة المملوكة لشركة Microsoft والتي يشترونها من Steam أو Epic Games Store، و دعم مشتريات Microsoft Store والعناوين الأخرى في الطريق، وفقا لتقرير انجادجيت.

كتبت سارة بوند ، نائبة رئيس الشركة في Xbox ، في منشور بالمدونة: "سنضيف بانتظام المزيد من النجاحات والمفضلات المفضلة لدى المعجبين من الكتالوج الشامل لألعاب الكمبيوتر".

وسيؤدى ذلك إلى جعل Boosteroid الخدمة السحابية الخارجية الثانية حيث ستتيح Microsoft ألعابها (يمكن لمشتركي Game Pass Ultimate بث كل هذه العناوين عبر Xbox Cloud Gaming أيضًا)، وتمكن مستخدمو NVIDIA GeForce الآن من بث Gears 5 منذ 18 مايو. وستهبط لعبة Deathloop و Grounded و Pentiment على GeForce Now في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ووقعت Microsoft صفقات مدتها 10 سنوات مع NVIDIA و Boosteroid وموفري الألعاب السحابية الآخرين لتزويد تلك المنصات بالوصول إلى ألعاب Xbox و Bethesda ، بالإضافة إلى إصدارات الكمبيوتر من عناوين Activision Blizzard إذا مرت محاولة الاستحواذ على تلك الشركة، و لقد أبرم تلك الاتفاقيات لمحاولة إقناع المنظمين بالموافقة على صفقة 68.7 مليار دولار.

في حين تم ختم عملية الاستحواذ في عشرات المناطق ، أحدثها الصين ، كانت الألعاب السحابية نقطة شائكة للمنظمين في بعض البلدان. منعت هيئة مراقبة المنافسة في المملكة المتحدة الصفقة ، مدعية أنها ستعزز مكانة مايكروسوفت الرائدة في سوق الألعاب السحابية الناشئ.

وأشارت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية إلى مخاوف بشأن الألعاب السحابية (وعوامل أخرى) في الدعوى التي رفعتها في محاولة لمنع الاندماج على الجانب الآخر ، واسترضت امتيازات الألعاب السحابية من Microsoft مسؤولي الاتحاد الأوروبي ، الذين أعطوا الصفقة الضوء الأخضر الأسبوع الماضي.