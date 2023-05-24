شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أندرويد 14 سيسمح للمستخدمين بتسجيل الشاشة بشكل جزئى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ومن المتوقع، أن تقوم جوجل بإصدار النسخة المستقرة من نظام التشغيل في أغسطس المقبل، ومع ذلك ، قبل الإطلاق المستقر ، ظهر تقرير جديد على الإنترنت يكشف عن الميزات القادمة المثيرة للاهتمام لنظام Android 14.
ميزة تسجيل الشاشة الجزئي
سلسلة تغريدات كشفت أن Android 14 سيأتي بوظيفة التسجيل الجزئي للشاشة، وستمكّن هذه الميزة المستخدمين من اختيار تسجيل تطبيق واحد، وفي وقت التسجيل ، سيحصل المستخدمون على أي إشعارات للنظام وحتى شريط الحالة سيظل مخفيًا.
ويكشف التسريب أيضًا أنه سيتعين على المستخدمين إنهاء عملية تسجيل الشاشة يدويًا، في حالة مغادرة المستخدم للتطبيق مع تشغيل التسجيل ، ستستمر عملية التسجيل ولكن ستظهر جميع المحتويات المسجلة باللون الأسود، بعد إعادة فتح التطبيق ، سيستمر المحتوى بسلاسة في التسجيل في نفس الملف. تم الإبلاغ عن أن المستخدمين سيحتاجون إلى التمرير لأسفل وإنهاء ميزة تسجيل الشاشة الجزئي من أجل إيقاف التسجيل.
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