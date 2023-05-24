شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أندرويد 14 سيسمح للمستخدمين بتسجيل الشاشة بشكل جزئى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Google النقاب عن الإصدار الجديد من نظام التشغيل Android الخاص بها فىGoogle I / O 2023 مؤخرًا، وعرضت الشركة بعض ميزات Android 14 وأعلنت أيضًا عن إصدار Android 14 beta لهواتف Pixel، من المتوقع إطلاقه في النصف الثاني من العام ، ويقال أن Android 14 يأتي مع تحسينات وتحسينات كبيرة.

ومن المتوقع، أن تقوم جوجل بإصدار النسخة المستقرة من نظام التشغيل في أغسطس المقبل، ومع ذلك ، قبل الإطلاق المستقر ، ظهر تقرير جديد على الإنترنت يكشف عن الميزات القادمة المثيرة للاهتمام لنظام Android 14.

ميزة تسجيل الشاشة الجزئي

سلسلة تغريدات كشفت أن Android 14 سيأتي بوظيفة التسجيل الجزئي للشاشة، وستمكّن هذه الميزة المستخدمين من اختيار تسجيل تطبيق واحد، وفي وقت التسجيل ، سيحصل المستخدمون على أي إشعارات للنظام وحتى شريط الحالة سيظل مخفيًا.

ومع ذلك ، سيكون خيار تسجيل الشاشة الكاملة متاحًا أيضًا للمستخدمين، وأثناء تسجيل الشاشة بأكملها ، ستكون إشعارات النظام ومحتويات شريط الحالة مرئية،ووفقًا للتقارير ، تتيح ميزة تسجيل الشاشة الجزئي للمستخدمين الاختيار من قائمة التطبيقات عن طريق التمرير لأعلى في مربع حوار محدد التطبيق. سيتم السماح للمستخدمين أيضًا بالاختيار من بين التطبيقات الثلاثة الأخيرة عن طريق التمرير إلى اليسار واليمين من الشاشة الرئيسية.

ويكشف التسريب أيضًا أنه سيتعين على المستخدمين إنهاء عملية تسجيل الشاشة يدويًا، في حالة مغادرة المستخدم للتطبيق مع تشغيل التسجيل ، ستستمر عملية التسجيل ولكن ستظهر جميع المحتويات المسجلة باللون الأسود، بعد إعادة فتح التطبيق ، سيستمر المحتوى بسلاسة في التسجيل في نفس الملف. تم الإبلاغ عن أن المستخدمين سيحتاجون إلى التمرير لأسفل وإنهاء ميزة تسجيل الشاشة الجزئي من أجل إيقاف التسجيل.