شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أيفون 16 سيصل بتصميم مشابه لأيفون 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تكشف شركة آبل بعد عن سلسلة iPhone 15 ، وبدأت الشائعات بالفعل في الظهور حول 2024 iPhone، حيث بدأت مطحنة الشائعات بالفعل في إجراء تحديثات حول طرازات iPhone 16، وفي تطور حديث قام 9to5Mac نقلاً عن مستخدم TwitterURedditor، بمشاركة بعض عروض iPhone 16، والتي تعرض كاميرات محاذية رأسيًا، على غرار سلسلة iPhone 12.

واقترح مستخدمو Twitter أن Apple من المحتمل أن تشق طريقها مرة أخرى إلى "تخطيط الكاميرا الرأسي" لطرازات iPhone 16 العادية.

وقامت Apple بدمج كاميرات محاذاة قطريًا لسلسلة iPhone ، بينما تضمنت المتغيرات Pro إعدادًا مشابهًا للكاميرا الثلاثية مع نتوء بسيط، ومع ذلك، لا يزال من غير المعروف سبب قرار Apple تبديل تخطيط الكاميرا، ويقال أنه من المحتمل أن يكون ذلك بسبب ترتيب المكونات الداخلية، خاصة عندما كشفت شركة آبل النقاب عن iPhone 13 mini.

ووفقًا لـ CADs التي شاهدها 9to5Mac ، من المرجح أن يتميز iPhone 16 Pro Max بشاشة أكبر مقاس 6.9 بوصة وهي أعلى قليلاً من الشاشة الحالية مقاس 6.7 بوصة.

وأكد المحللان Ming-Chi Kuo و Ross Young صحة هذا التقرير.

ويعتقد المحللون أيضًا أن iPhone 16 Pro يمكن أن يحصل على شاشة بحجم 6.3 بوصة والتي ستكون ترقية من شاشة 6.1 بوصة ، مما يسمح لشركة Apple بوضع عدسة المنظار على كلا الطرازين Pro، وتنتشر الشائعات بأن iPhone 15 Pro Max فقط هو الذي سيحتوي على العدسة الجديدة لتكبير بصري أفضل هذا العام.

وفي الوقت نفسه، تستعد Apple لإطلاق سلسلة iPhone 15 الجديدة في وقت لاحق من هذا العام على غرار سلسلة iPhone 14 ، التي تم إطلاقها في عام 2022، يُقال أيضًا أن سلسلة iPhone 15 بها أربعة طرز، iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max.

بينما يعتمد على مثل هذه النماذج الأولية، ولا يزال بإمكان Apple إضافة الكثير من التغييرات، قبل وصول المنتج النهائي إلى السوق.