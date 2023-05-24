شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطأ فى تويتر.. يستعيد التغريدات المحذوفة بشكل عشوائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ العديد من مستخدمي Twitter عن ظهور التغريدات المحذوفة على الموقع بمعدل ينذر بالخطر، حيث أشار أحد خبراء الأمن إلى أن تطبيق الوسائط الاجتماعية استعاد 34000 رسالة هائلة ، كما ذكرت ZDNET ، وفقا لتقرير engadget .

ويبدو أن المشكلة منتشرة على نطاق واسع ، ولكن جميعها من البيانات القصصية للمستخدمين ، كما يبدو أنه يؤثر في الغالب على أولئك الذين قاموا بحذف التغريدات دفعة واحدة عبر خدمة تابعة لجهة خارجية مثل Redact أو TweetDelete،

وهذه مشكلة تافهة بالنسبة للكثيرين، ولكنها تتحدث عن كيفية تعامل الشركة مع بياناتك الخاصة وحمايتها، واقترح مهندس موثوقية موقع Twitter سابقًا على Mastodon أنه "يبدو كثيرًا كما لو أنهم نقلوا مجموعة من الخوادم بين مراكز البيانات ولم يعدلوا الهيكل بشكل صحيح قبل إعادة إدخالهم في الشبكة."

ولا توجد طريقة لمعرفة أي شيء رسمي لأن Elon Musk حل فريق الصحافة، واستبدل الخط الصحفي بروبوت لا يعرض سوى الرموز التعبيرية وسنقوم بتحديث هذه القصة إذا أصدرت الشركة بيانًا من أي نوع يعالج المشكلة.

ولقد كانت هذه الأشهر القليلة الماضية غريبة بالنسبة لمنصة التواصل الاجتماعى، وأطلقت مدينة سان فرانسيسكو تحقيقًا في الانتهاكات المحتملة لقانون البناء وأصاب الموقع بمشكلات فنية أدى كل هذا إلى انخفاض حاد في أعداد الاستخدام، حيث ينتظر المنافسون في الأجنحة لجمع الفارين من الخدمة.