شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا ما قاله "بيل جيتس" عن الفائز الكبير فى مستقبل الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المؤسس المشارك لشركة Microsoft ، بيل جيتس، إن الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في المستقبل من المحتمل أن تكون قد أنشأت وكيلًا رقميًا شخصيًا يمكنه أداء مهام معينة للأشخاص، وقال جيتس إن السباق التكنولوجي للفوز هو تطوير أفضل وكيل ذكي اصطناعي ، يستعد لتعطيل محركات البحث والإنتاجية ومواقع التسوق عبر الإنترنت.

وكان يتحدث في I Forward 2023، وهو حدث في سان فرانسيسكو استضافته Goldman Sachs Group Inc و SV Angel، وقال إنه على مر السنين، عمل العديد من اللاعبين في الصناعة على بناء مساعد كمبيوتر، مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يمكن للمستهلكين أن يأمروا به عن طريق الكلام أو النص للتعامل مع مجموعة من المهام لهم، قال جيتس: "من يفوز بالوكيل الشخصي، فهذا شيء كبير".

وقال جيتس، الذي رسم صورة غير سعيدة لعملاق التسوق أمازون وعملاق البحث جوجل، "لن تذهب إلى موقع بحث مرة أخرى"، "لن تذهب إلى أمازون أبدًا، وأضاف جيتس أثناء شرحه كيف يمكن لمفهوم المساعد الشخصي القادر أن يؤثر على الأعمال الحالية لعمالقة التكنولوجيا مثل Alphabet و Alphabet و أمازون.

وبحسب ما ورد قال جيتس إن هناك فرصة خمسين خمسين شخصًا أن يكون الفائز في المستقبل بالذكاء الاصطناعي إما شركة ناشئة أو عملاقًا تقنيًا، وقال جيتس: "سأصاب بخيبة أمل إذا لم تأت مايكروسوفت هناك"، "لكنني معجب بشركتين ناشئتين، بما في ذلك Inflection"، أضاف، مشيرًا إلى شركة Inflection الناشئة، وفقًا لتقرير في CNBC.

وتعد Inflection AI هي شركة ناشئة شارك في تأسيسها رائد الأعمال ريد هوفمان ، المؤسس المشارك لشركة LinkedIn العملاقة للشبكات المهنية المملوكة لشركة Microsoft.