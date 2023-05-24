شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية لعب "جيمز" فى مكالمات فيديو ماسنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Facebook Gaming في وقت سابق عن ميزة ألعاب مشتركة جديدة لبرنامج Messenger، حيث تتيح الميزة للمستخدمين ممارسة الألعاب مع الأصدقاء والعائلة أثناء مكالمة فيديو جارية، وتحتوي المنصة حاليًا على 14 لعبة وهي متوفرة على Android و iOS والويب.

الألعاب التي يمكن لعبها على Messenger

وتقدم المنصة حوالي 14 لعبة مجانية للعب، ويتضمن ذلك Card Wars من Bombay Play و Exploding Kittens من Coatsink بالإضافة إلى بعض المعجبين المفضلين مثل Mini Golf FRVR من FRVR و Words With Friends من Zynga، وتدعم كل لعبة عددًا مختلفًا من اللاعبين، ولكن يمكن لعب معظم الألعاب بشخصين فقط.

ما الذي ستحتاجه لممارسة الألعاب على Messenger

تشير مشاركة المدونة الرسمية إلى أن المستخدمين لا يطلبون أي شيء بخلاف أحدث إصدار من تطبيق Messenger، ولكن ، لاحظ أنه لتتمكن من ممارسة الألعاب أثناء مكالمة فيديو على Messenger، من المفترض أيضًا أن يكون الشخص الآخر على Messenger ويجب أن ينضم إلى مكالمة الفيديو.

خطوات ممارسة الألعاب أثناء مكالمات الفيديو على Messenger

- أولاً، قم بتنزيل أحدث إصدار من تطبيق Messenger وتثبيته واطلب أيضًا من أصدقائك وعائلتك تثبيته.

- الآن، افتح تطبيق Messenger وابدأ مكالمة فيديو مع شخص واحد على الأقل.

- بمجرد انضمام الشخص الآخر، انقر فوق زر وضع المجموعة في المركز.

- ثم ، اضغط على أيقونة التشغيل في الأسفل.

- تصفح من خلال قائمة الألعاب المتاحة.

- اضغط على اللعبة التي تريد لعبها.