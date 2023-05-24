شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تعمل التطورات فى الذكاء الاصطناعى على تعزيز سوق الأسهم الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لضمان عمليات أكثر إنتاجية للشركات في السنوات القادمة، فإن التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي (AI) تغذي التفاؤل لدى المستثمرين، وبصرف النظر عن هذا، تفيد التقارير أيضًا أن التكنولوجيا تقدم دعمًا كبيرًا لسوق الأسهم الأمريكية.

وفتح النمو الهائل في تطورات الذكاء الاصطناعي الأبواب أمام إمكانات الربح التي قد تكون ممكنة مع فرص الإيرادات الجديدة وتحسين الإنتاجية، وهذه التطورات جعلت المحللين يتوقعون نتائج إيجابية، فوفقًا لتقرير صادر عن رويترز، قادت حفنة من أكبر الأسهم في S&P 500 الأرقام بنسبة 9٪ في عام 2022، بعض هذه الأسهم من المشاركين الرئيسيين في سباق الذكاء الاصطناعي الذي بدأ بنجاح ChatGPT chatbot في أكتوبر 2022.

قالت جيسيكا رابي، المؤسس المشارك لشركة DataTrek Research ، إن أسهم خمس شركات كانت مسؤولة عن العائد الكامل لمؤشر S&P 500 منذ عام حتى تاريخه، وتشمل هذه الشركات Apple و Microsoft وNvidia وAlphabet وMeta Platforms لشركة Google، وأضافت أن ما يقرب من 25٪ إلى 50٪ من هذه المكاسب ترجع إلى "الضجة حول الذكاء الاصطناعي".

ما يقوله المحللون

درس تحليل أجراه مؤخرًا سوسيتيه جنرال 20 سهماً مملوكة في الأساس لصناديق متداولة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وشمل ذلك الشركات التي نمت أصولها الإجمالية بنسبة 40٪ تقريبًا تحت الإدارة في عام 2022، وخلص التحليل إلى أن إزالة هذه الأسهم من S&P 500 من شأنه أن يقلل من أداء المؤشر بنحو 10٪ نقاط، هذا من شأنه أن يجر الأسهم إلى المنطقة السلبية.

وأشار مانيش كابرا، رئيس إستراتيجية الأسهم الأمريكية في سوسيتيه جنرال، "إن الأسهم التي يقودها الذكاء الاصطناعي هي التي تحصل على أقوى العوائد، كموضوع علماني، بالتأكيد، إنه جذاب".

وعلاوة على ذلك، توقع الاستراتيجيون في Goldman Sachs أيضًا أن الذكاء الاصطناعي التوليدي لديه القدرة على تحقيق مكاسب في الإنتاجية، يعتقد المحللون أيضًا أنه سيساعد أيضًا شركات S&P 500 على توسيع هوامش الربح بنحو 4٪ نقاط في عقد بعد اعتماد التكنولوجيا على نطاق أوسع.

ويعتقد المستثمرون أيضًا أن الذكاء الاصطناعي لديه الإمكانات Baker Avenue Wealth Management هي شركة مقرها سان فرانسيسكو تمتلك أسهمًا في Microsoft و Nvidia و Alphabet يدعي كبير الاستراتيجيين في الشركة ، كينج ليب، أن تقدم الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون "عامل تغيير في اللعبة".

وأضاف ليب: "إنه يتجاوز الشيء اللامع التالي، المسار واضح تمامًا حول كيف يمكن أن يؤدي الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى نمو أرباح هذه الشركات".