شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. تعرف على كيفية تحديث عنوان البريد الإلكترونى في تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلب تويتر بريد إلكتروني أثناء إنشاء حساب مستخدم، لأغراض الاتصال والأمان، ويقدم تويتر أيضًا خيارات لتغيير البريد الإلكتروني هذا وقتما تشاء، إذا كنت تستخدم تويتر وتريد تغيير البريد الالكتروني في تويتر، تأكد من تقديم عنوان بريد إلكتروني تستخدمه بانتظام.

وفي كل مرة يتم فيها تحديث عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بحسابك على تويتر، يتم إرسال تنبيه على عنوان البريد الإلكتروني المستخدم مسبقًا للتنبيه بهذا التغيير.

ولن يُعرض عنوان البريد الإلكترونيّ في صفحة الملف الشخصيّ العامة على تويتر، وإذا لم تقم بإيقاف تشغيل الإعداد السماح للآخرين بالعثور علي عنوان بريدي الإلكتروني، فسيتمكن من لديهم عنوان بريدك الإلكتروني من العثور على حسابك على تويتر، إليك خطوات تحديث عنوان البريد الإلكتروني في تويتر:

الخطوة 1

سجّل الدخول إلى حسابك علي تويتر وانتقل إلى صفحة إعدادات الحساب بالضغط فوق أيقونة المزيد ثم الإعدادات والخصوصية.

الخطوة 2

اضغط فوق حسابك ، ثم اضغط فوق معلومات الحساب وأدخل كلمة مرورك.

الخطوة 3

انقر فوق البريد الإلكترونيّ.

الخطوة 4

اكتب عنوان بريدك الإلكتروني في حقل البريد الإلكترونيّ، ويكون عنوان البريد الإلكتروني متاح أن يرتبط بحساب تويتر واحد في المرة الواحدة.

الخطوة 5

اضغط فوق الزر حفظ أسفل الصفحة.