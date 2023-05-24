تكنولوجيا: ساعة Garmin Approach S70 الذكية تنطلق بمهام جديدة وشاشة AMOLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Garmin عن ساعة Approach S70 الذكية التي تنطلق بمهام جديدة واثنان من الأحجام مع شاشة AMOLED.

أعلنت Garmin عن ساعة Approach S70 الذكية وهي واحدة من الإصدارات المقرر إطلاقها من الشركة خلال الأسابيع المقبلة.

وتأتي ساعة Approach S70 الذكية بنقطة تسويق رئيسية في التركيز على لعبة الجولف على غرار الإصدار السابق Approach S62.

كما تتميز ساعة Approach S70 الذكية بشاشة AMOLED، مع دعم نمط always-on display، أيضاً تدعم الساعة الذكية مقاومة الماء عند 5 ATM، وتضم سعة تخزين 32 جيجا بايت.

وتتوفر الساعة الذكية بحجم 42 و47مم، أيضاً تتميز S70 بإطار من السيراميك، ويدعم الساعة الذكية طبقة حماية من Corning Gorilla Glass 3.

أيضاً تتميز S70 بعمر بطارية يصل إلى 16 يوم من التشغيل للنموذج المميز بحجم 47مم، بينما يدعم النموذج المميز بحجم 42 مم عمر شحن يصل إلى 10 أيام، أو 15 ساعة مع تنشيط نمط GPS.

وتأتي ساعة Approach S70 الذكية بعدد 43000 من دورات الجولف التي تم تحميلها بشكل مسبق في الساعة الذكية، والتي تقدم تفاصيل لمحاكاة اللعبة بشكل إفتراضي مع مميزات جديدة تشمل آداة “virtual caddie” محسنة، و”PlaysLike Distance” التي تدعم قراءة اللقطات بإحترافية أكبر.

ولقد أكدت Garmin على أن الساعة الذكية ترتكز على مقياس ضغط جديد، والذي يقدم في الساعة الذكية إلى جانب المهام والمميزات الرئيسية التي تشمل رصد معدل ضربات القلب، وGPS، ومستشعر Pulse Ox من بين مميزات أخرى.

ومن المقرر أن تتوفر ساعة Approach S70 الذكية بسعر يبدأ من 650 دولار، مع اثنان من الإختيارات في الألوان للنموذج المميز بحجم 42مم، بينما يتوفر النموذج المميز بحجم 47 مم بسعر 700 دولار تقريباً، على أن تتوفر باللون الأسود فقط.

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