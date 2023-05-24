تكنولوجيا: كاميرة Sony ZV-1 II تنطلق بعدسات واسعة لدعم مدوني الفيديو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني مؤخراً عن كاميرة Sony ZV-1 II التي تنطلق بعدسات واسعة لدعم مدوني الفيديو.

تنطلق كاميرة سوني الجديدة Sony ZV-1 II بدعم أفضل لمدوني الفيديو لإلتقاط صور بزوايا واسعة، كما تقدم نمط “Cinematic Vlog”، وأيضاً S-Log 3 لتحسين جودة الصور.

وتعالج سوني في هذا الإصدار مشكلة الإصدار السابق من خلال عدسات تتميز بإطار واسع لإلتقاط وجه المستخدم بالكامل مع تثبيت إلكتروني، كما يعزز النمط السينمائي التصوير بإحترافية أكثر لمدوني الفيديو.

وتضم كاميرة ZV-1 II مستشعر بحجم 1 إنش مضغوط مع مستشعر BSI الذي قدم في RX100 V، كما تقدم سوني هذا الإصدار بنفس التصميم الخارجي وأدوات التحكم المقدمة في كاميرة ZV-1 السابقة.

أيضاً تضم الكاميرة شاشة قابلة للإنحناء إلا أن الكاميرة لا تتضمن viewfinder إلكتروني، كما تأتي الكاميرة بثلاثة ميكروفونات مدمجة لإلتقاط الصوتيات بكفاءة أعلى، وتضم الكاميرة مدخل 3.5مم للسماعات.

وتعد العدسات المقدمة في هذا الإصدار من أهم التغييرات التي قدمت من سوني، حيث تأتي كاميرة Sony ZV-1 II بعدسات 18-50 مم تعادل 35 مم، بفتحة عدسات f / 1.8-4 مع ميزة التثبيت الإلكتروني، إلا أن هذا الإصدار يفتقر لميزة التثبيت البصري المقدمة في الإصدار السابق.

أيضاً تدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، وتأتي بأنماط تصوير S-Log2 وS-Log3، كما أن الكاميرة تدعم فيديو 8بت فقط، لذلك لن تدعم الكاميرة تحسين النطاق الديناميكي في التصوير، ومن المقرر أن تتوفر كاميرة ZV-1 II في شهر يونيو بسعر 900 دولار.

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