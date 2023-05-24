شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تبيع Giphy فى صفقة خاسرة.. ما التفاصيل؟ والان مع تفاصيل الخبر
الاستحواذ عبارة عن صفقة نقدية بالكامل، وقالت شركة Shutterstock إنها ستحافظ على توقعات الإيرادات للعام بأكمله، مشيرة إلى أن عملية الاستحواذ ستضيف الحد الأدنى من الإيرادات في عام 2023.
ومن المتوقع إتمام الصفقة في يونيو، وارتفعت أسهم Shutterstock بنحو 2% في التعاملات الصباحية لجلسة الثلاثاء 23 مايو.
أمرت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة شركة Meta بالتخلي عن شركة Giphy في عام 2022، مشيرة إلى الآثار المحتملة المناهضة للمنافسة. وكشفت الهيئة أنها كانت تحقق في الصفقة في يونيو 2020.
وتم دمج Giphy - وهي عبارة عن منصة للبحث عن الصور المتحركة واستخدامها في تطبيقات المراسلة - جيدًا في تطبيقات Meta، وكانت هدفًا سعت الشركة له قبل سنوات من الاستحواذ الذي تم عام 2020.
واجهت عمليات الاستحواذ على التكنولوجيا تدقيقًا شديدًا من هيئة مكافحة الاحتكار في المملكة المتحدة في الأشهر الأخيرة.
قال متحدث باسم Meta لـ CNBC: "نحن ممتنون لفريق Giphy خلال هذا الوقت المضطرب لأعمالهم، ونتمنى لهم كل النجاح".
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