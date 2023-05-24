شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تبيع Giphy فى صفقة خاسرة.. ما التفاصيل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن موقع الصور Shutterstock أنه سيستحوذ على Giphy من Meta Platforms مقابل 53 مليون دولار، في صفقة تمثل خسارة كبيرة لشركة Meta ، التي استحوذت على Giphy في عام 2020 مقابل 315 مليون دولار حسبما نقلت CNBC.

الاستحواذ عبارة عن صفقة نقدية بالكامل، وقالت شركة Shutterstock إنها ستحافظ على توقعات الإيرادات للعام بأكمله، مشيرة إلى أن عملية الاستحواذ ستضيف الحد الأدنى من الإيرادات في عام 2023.

ومن المتوقع إتمام الصفقة في يونيو، وارتفعت أسهم Shutterstock بنحو 2% في التعاملات الصباحية لجلسة الثلاثاء 23 مايو.

أمرت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة شركة Meta بالتخلي عن شركة Giphy في عام 2022، مشيرة إلى الآثار المحتملة المناهضة للمنافسة. وكشفت الهيئة أنها كانت تحقق في الصفقة في يونيو 2020.

وتم دمج Giphy - وهي عبارة عن منصة للبحث عن الصور المتحركة واستخدامها في تطبيقات المراسلة - جيدًا في تطبيقات Meta، وكانت هدفًا سعت الشركة له قبل سنوات من الاستحواذ الذي تم عام 2020.

واجهت عمليات الاستحواذ على التكنولوجيا تدقيقًا شديدًا من هيئة مكافحة الاحتكار في المملكة المتحدة في الأشهر الأخيرة.

مثل العديد من شركات التكنولوجيا، واجهت Meta رقابة تنظيمية صارمة في الولايات المتحدة أيضًا، واقترحت لجنة التجارة الفدرالية (FTC) فرض حظر شامل يمنع Meta من تحقيق دخل من بيانات المستخدمين الشباب.

قال متحدث باسم Meta لـ CNBC: "نحن ممتنون لفريق Giphy خلال هذا الوقت المضطرب لأعمالهم، ونتمنى لهم كل النجاح".