شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Alibaba تخفض 7% من موظفى وحدتها السحابية وسط استعدادات إدراج الوحدة بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم Alibaba بتخفيض 7% من القوى العاملة في وحدة الحوسبة السحابية حيث تستعد الوحدة لطرح عام أولي في البورصة حسبما نقلت CNBC.

وأضاف المصدر نفسه أن علي بابا بدأت في إبلاغ الموظفين بحالات التسريح وتساعدهم أيضًا على الانتقال إلى مناصب مختلفة داخليًا إذا رغبوا في ذلك.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت عن خطط في مارس لتقسيم الشركة إلى 6 وحدات عمل لكل منها رئيسها التنفيذي ومجلس إدارتها.

في الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة عن خطط لفصل كامل لوحدة الحوسبة السحابية الخاصة بها وقالت إنها تعتزم أن يصبح القسم شركة مستقلة مدرجة في البورصة، وتهدف Alibaba إلى إكمال خططها في غضون الـ 12 شهرًا القادمة.

لطالما رأى الرئيس التنفيذي لشركة Alibaba دانيال زانج الحوسبة السحابية جزءًا أساسيًا من مستقبل عملاق التجارة الإلكترونية، لكنها لا تمثل حاليًا سوى 9% من إجمالي إيرادات المجموعة.

وتباطأت الإيرادات بشكل كبير خلال الأرباع القليلة الماضية، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 2% على أساس سنوي في الربع الأول من العام.

قال زانج الأسبوع الماضي إن: "هذا يرجع جزئيًا إلى تحركنا الاستباقي لتعديل هيكل الإيرادات لدينا والتركيز على النمو عالي الجودة، وأيضًا نتيجة للتغيرات الخارجية في بيئة السوق وتكوين العملاء."