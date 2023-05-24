شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "أبل" تعلن عن صفقة بمليارات الدولارات لتطوير مكونات شبكة الجيل الخامس محليًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "آبل" عن صفقة جديدة بمليارات الدولارات مع شركة "برودكوم" الأمريكية لصناعة الرقائق الإلكترونية، لتطوير مكونات الاتصال اللاسلكى لشبكة الجيل الخامس فى الولايات المتحدة.

وكشفت شركة "أبل" - في بيان نقله موقع "جادجتس 360" اليوم الأربعاء، أن شركة برودكوم ستنتج بموجب الصفقة مرشحات FBAR، من بين مكونات اتصال لاسلكي أخرى، مضيفة أن هذه المكونات تختلف عن أجهزة مودم شبكة الجيل الخامس التي تصنعها شركة كوالكوم لتصنيع الرقائق.

وذكرت "أبل" ان صفقتها مع "برودكوم" هي جزء من التزامها في عام 2021 باستثمار 430 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، مبينة أن هذه الصفقة ستسمح لها أيضًا بالاستثمار في "مشاريع الأتمتة المهمة ورفع المهارات" مع المهندسين والفنيين الآخرين.

ووفقًا للبيان، تدعم شركة "آبل" بالفعل أكثر من 1100 وظيفة في منشأة تصنيع مرشحات FBAR التابعة لشركة "برودكوم" في كولورادو.

وتمثل هذه الخطوة أحدث مرحلة من الشراكة بين الشركتين، إذ أعلنت شركة "برودكوم" أنها ستبيع 15 مليار دولار من المكونات اللاسلكية لشركة (أبل) في عام 2020.