تكنولوجيا: هواوي تعلن عن الحاسوبين المحمولين HUAWEI MateBook X Pro و HUAWEI MateBook D 14، بالإضافة إلى جهاز HUAWEI MatePad 11 اللوحي: المنتجات الثلاثية الجديدة من أجل الاتصال والأداء السلس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية رسميًا عن ثلاثة منتجات جديدة تجمع بين أحدث التقنيات والتصميم الأنيق والأداء القوي: حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول وحاسوب HUAWEI MateBook D 14 المحمول وجهازHUAWEI MatePad 11 اللوحي. أنيق وخفيف الوزن – تمت ترقية حاسوب HUAWEI MateBook D 14 المحمول مع معالجات Intel الجديدة وبطاقة الرسومات – Intel® Iris® Xe الجديدة، والتي تتيح للحاسوب المحمول التعامل مع مجموعة متنوعة من المهام المعقدة بسهولة. يوفر حاسوب HUAWEI MateBook D 14 المحمول أيضًا تقنيات مبتكرة مثل ميزة الجهاز الفائق – Super Device و وهوائي HUAWEI Metaline المطورة وتقنية تحسين الصوت الشخصي الجديدة.

يتميز حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول بهيكل معدني1 مهدئ للبشرة، ويتميز بمظهر مثير للإعجاب بالإضافة إلى أداء مدعوم بمعالج Intel® Core ™ من الجيل الثالث عشر. يتميز الحاسوب المحمول بشاشة عرض كاملة من هواوي بألوان حقيقية – HUAWEI Real Colour FullView مقاس 14.2 بوصة ، وشهادة TÜV Rheinland Eye Comfort 3.02 لحماية العين بالإضافة إلى الابتكارات الرائدة مثل وضع 3Super Turbo الذي تمت ترقيته وهوائي HUAWEI Metaline. تم تطوير جهاز HUAWEI MatePad 11-inch 2023 اللوحي الجديد مقاس 11 بوصة ليقدم أداءً من المستوى التالي مع البناء على القدرات القوية التي شوهدت في أجهزة HUAWEI MatePad اللوحية السابقة. يأتي النموذج الجديد مزودًا بأجهزة وبرامج محسّنة وهو مصمم لجذب المهنيين الشباب وطلاب الجامعات. توفر هذه المنتجات الثلاثة للمستخدمين تجربة محسّنة للإنتاجية والإبداع والترفيه عبر سيناريوهات مختلفة.

حاسوب HUAWEI MateBook D 14 المحمول

المزيد من القوة: تحسين السرعة والأداء

بالنسبة لحاسوب محمول خفيف الوزن ونحيف ، فإن جهاز HUAWEI MateBook D 14 مليء بكمية مذهلة من الطاقة. مجهز بمعالج 4Intel® Core ™ i7-1360P المطور من الجيل الثالث عشر ، والذي يعتمد عملية Intel® 10nm SuperFin الجديدة ، مع 12 مركزًا و 16 مؤشر ترابط ، مما يساعد المستخدمين على التعامل مع سيناريوهات التطبيقات المعقدة. يأتي الحاسوب المحمول ببطاقة رسومات Intel Iris® Xe ، يبلغ الحد الأقصى لعدد وحدات التنفيذ 96 وحدة ، وهي تعرض أداء معالجة رسومات رائعًا.

لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفين في سيناريوهات مستخدم محددة ، يأتي حاسوب HUAWEI MateBook D 14 المحمول مع وضعين. تم تصميم الوضع القياسي للمستخدمين للتعامل مع المهام المكتبية اليومية ، بينما يعد وضع الأداء5 مناسبًا لأداء الأعمال الشاقة والبرامج الاحترافية.

مشاهدة غامرة وراحة للعيون

يتميز جهاز HUAWEI MateBook D 14 الجديد بشاشة 14 بوصة عالية الدقة ومضادة للتوهج بتقنية IPS. كما أنها تحتفظ بتصميم العرض الكامل – FullView لأسلافها ، وتأتي بنسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 90 بالمائة لتجربة مشاهدة غامرة للغاية. تحمل شاشة الحاسوب المحمول أيضًا شهادة TÜV Rheinland للضوء الأزرق المنخفض وتعتيم التيار المستمر لشاشة خالية من الوميض، مما يوفر حماية علمية للعين من خلال تخفيف التعب البصري الناجم عن المشاهدة المطولة بشكل فعال6.

جمال معدني وتصميم بسيط

يواصل حاسوب HUAWEI MateBook D 14 المحمول الجديد فلسفة تصميم “Pure Shape” من هواوي بهيكل معدني بسيط وخطوط مصقولة ، مما ينتج عنه مظهر عام سلس ورائع. يتوفر الحاسوب المحمول بلونين: رمادي فلكي كلاسيكي وفضي صوفي أنيق.

تم تصميم كل حاسوب محمول من HUAWEI MateBook D 14 مع مراعاة الجودة والدقة لتزويد المستخدمين بأكثر تجربة ممكنة موثوقية واتساقًا. تسهل المفصلة 180 درجة على حاسوب HUAWEI MateBook D 14 المحمول على العديد من المستخدمين مشاركة الشاشة في سيناريو مكان العمل. يزن حاسوب HUAWEI MateBook D 14 المحمول 1.39 كجم7 فقط ويبلغ سمكه 15.9 ملم8 فقط في أعلى نقطة له ، وهو سهل الحمل معك أينما ذهبت.

يتوفر حاسوب HUAWEI MateBook D 14 المحمول الآن للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 3499 ريال سعودي من منصات هواوي عبر الإنترنت وكذلك تجار التجزئة المعتمدين مع عروض الطلب المسبق مع هدايا قيمة بقيمة 1830 ر.س, و سيتوفر للشراء في 8 يونيو.

حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول

وضع Super Turbo الجديد كليًا لأداء قوي

يوفر حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول أداءً ممتازًا على الرغم من كونه خفيف الوزن للغاية. وهي تعتمد على معالج Intel® Core ™ جديد من الجيل الثالث عشر ، وقد حصلت السلسلة بأكملها على شهادة Intel Evo ™ الصارمة. علاوة على ذلك ، فهو يدعم ذاكرة عالية السرعة تصل إلى 32 جيجابايت (16 جيجابايت اختياريًا) و2 تيرابايت SSD (1 تيرابايت اختياري)9.

يبشر وضع Super Turbo المطوّر ذاتيًا من هواوي بعصر جديد من توفير الطاقة المحسّن والأداء العالي وتجربة مستخدم أكثر سلاسة من خلال دمج سيناريوهات الأجهزة، والأنظمة والاستخدام وتحسينها. يوفر الحاسوب المحمول طاقة سريعة ، ومحفزًا لبدء تشغيل البرامج ، وتقنية SuperCharge Turbo ، مما يتيح إنتاجية أكبر ويلبي احتياجات المستخدمين الترفيهية بسرعة.

تصميم متطور ، تجارب حسية فريدة

يبرز تصميم الحاسوب المحمول من أجهزة الحواسيب المحمولة التقليدية من خلال عملية طلاء أكسدة القوس الصغير المبتكرة10 ، والتي تتميز بهيكل معدني مهدئ للجلد مع سطح غير لامع فريد لإضفاء لمسة دافئة ومريحة. يتوفر الحاسوب المحمول بألوان جديدة ومميزة ، أزرق الحبر – Ink Blue والأبيض – White ، والتي تضفي على الحاسوب المحمول جودة دافئة وأنيقة. كما يأتي بلون فضي فضائي – Space Gray.

تعمل شاشة العرض الكاملة بالألوان الحقيقية – Real Colour FullView Display على إعادة إنشاء ألوان العالم الحقيقي

يوفر حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول شاشة عرض كاملة ملونة حقيقية من هواوي مقاس 14.2 بوصة مع نسبة شاشة إلى جسم تبلغ 92.5٪11. يحقق هذا الحاسوب المحمول دقة ألوان 12ΔE <1 في كل من التدرج اللوني P3 و sRGB ، مما يعزز التجربة المرئية. علاوة على ذلك ، تتيح تقنية 13Universal Color Consistency عرضًا متسقًا للألوان عبر الأجهزة المختلفة ، مما يوفر تجربة مشاهدة متسقة.

اجتاز حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول الجديد (الإصدار المميز) شهادة TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0. يقدم الحاسوب المحمول أيضًا طبقة Nano Optical AR التي يتم التحكم فيها مغناطيسيًا ، وهي طبقة مبتكرة تقلل الانعكاسات بنسبة 60%14 لتحسين تجربة القراءة.

يتوفر حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول الآن للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية باللون الأبيض والرمادي الفلكي بسعر يبدأ من 6999 ريال سعودي من منصات هواوي عبر الإنترنت وكذلك تجار التجزئة المعتمدين مع عروض الطلب المسبق مع هدايا قيمة بقيمة 3330 ر.س, و سيتوفر للشراء في 8 يونيو.

جهاز HUAWEI MatePad 11-inch 2023 اللوحي

ترفيه سمعي بصري غامر

يعد عرض المحتوى على جهاز HUAWEI MatePad اللوحي مقاس 11 بوصة 2023 تجربة غامرة للغاية ، وذلك بفضل شاشة العرض الكاملة من هواوي بمعدل تحديث 120 هرتز ، ودقة2.5K ، والتدرج اللوني P3 ، وإدارة الألوان. الشاشة معتمدة بشهادة TÜV Rheinland للضو الأزرق المنخفض (حلول الأجهزة) وشاشة خالية من الوميض لضمان بقاء ساعات المشاهدة مريحة على العينين15. يحتوي جهاز HUAWEI MatePad اللوحي مقاس 11 بوصة 2023 على معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ، مما يتيح مشاهدة أكثر سلاسة وتحكمًا باللمس أكثر استجابة وإدخال خط اليد بزمن انتقال منخفض.

يتبنى جهازHUAWEI MatePad اللوحي مقاس 11 بوصة 2023 تصميمًا أماميًا وخلفيًا مسطحًا ، مما يسمح للمستخدمين بوضع الجهاز اللوحي بثبات على المكتب. شاشة FullView الخاصة بها بنسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 86٪16 وحوافها الدقيقة المتساوية الأبعاد تحقق التناسق بين الأمام والخلف ، واليسار واليمين ، والأعلى والأسفل ، مما يجسد جمال التناظر والنظام والجمال الانسيابي.

معزز إنتاجية الأجهزة المحمولة للمحترفين الشباب

يأتي تطبيق HUAWEI Notes المثبت مسبقًا مزودًا بمجموعة مليئة بالقوالب اليدوية لتدوين الملاحظات والأغلفة المخصصة ، ويعمل بسلاسة مع قلم HUAWEI M-Pencil الذكي ، مما يجعل من السهل الحفاظ على الإنتاجية أثناء التنقل. كما أن تطبيق HUAWEI Notes يجعل الاجتماعات والمؤتمرات في غاية السهولة ، من خلال دعم استيراد المواد مثل ملفات PDF والصور. أثناء تدوين الملاحظات ، يمكنك تبديل تأثيرات الفرشاة لإبراز النقاط الرئيسية وحتى التقاط الصور وإضافتها إلى الملاحظات النصية بسهولة أكبر. يمكنك أيضًا ترميز ملاحظاتك بألوان مختلفة. يوفر تطبيق HUAWEI Notes أيضًا مجلدات متعددة الطبقات لتنظيم المواد الخاصة بك ، حيث يمكنك تثبيت المفاتيح في الأعلى أو البحث في جميع ملاحظاتك عبر الأجهزة17 ، حتى الملاحظات المكتوبة بخط اليد ، عن طريق الكلمات الرئيسية.

يلتقط قلم 18HUAWEI M-Pencil (الجيل الثاني) الفروق الدقيقة الكاملة لكل تمريرة ، وذلك بفضل الكمون غير المحسوس البالغ 2 مللي ثانية. يضمن معدل التحديث البالغ 120 هرتز19 للجهاز اللوحي تجربة كتابة بمستوى القلم على الورق ويعرض أفضل أعمالك والمحتوى المفضل بكامل روعته.

ميزات الجهاز الفائق المبتكرة

تدعم كل هذه المنتجات الثلاثة ميزة الجهاز الفائق من هواوي. تنقل هذه الميزة العرض على عدة شاشات – Multi-Screen Collaboration إلى مستوى جديد تمامًا ، التي توفر إنتاجية فائقة مع تجربة متماسكة متعددة الأجهزة. تتيح لك الاتصال بسهولة بأجهزة هواوي الأخرى القريبة والتعاون بينها جميعًا. ما عليك سوى وضع سماعات HUAWEI FreeBuds 5 والماوس ولوحة المفاتيح ومكبرات الصوت والطابعات بالقرب من حاسوب HUAWEI MateBook X Pro أو حاسوب HUAWEI MateBook D 14 ، وسيقوم الحاسوب المحمول باكتشافها تلقائيًا وتقديم مطالبة بإقران سريع وسهل.

مع جهاز HUAWEI MatePad اللوحي مقاس 11 بوصة 2023 الجديد ، تكون هذه الميزة ذو فائدة أكبر. في وضع المرآة ، يتم عرض شاشة الحاسوب المحمول على الجهاز اللوحي ، حيث يعرض كلا الجهازين نفس المحتوى: يمكن للجهاز اللوحي الاستفادة من الأداء المذهل للحاسوب المحمول ، بينما يمكن للحاسوب المحمول الوصول إلى قلم الجهاز اللوحي ، مما يجعل الرسم أسهل. مع وضع التمديد ، يتم توسيع شاشة الحاسوب المحمول لتشمل الجهاز اللوحي ، مما يسمح للجهاز اللوحي بالعمل كشاشة خارجية حتى تتمكن من التمرير والتصفح بسهولة بين الاثنين – مما يجعله مثاليًا لتدوين الملاحظات أثناء الفصل أو الاجتماع. أخيرًا ، يتيح لك وضع التعاون مشاركة المحتوى بين الأجهزة عن طريق السحب والإفلات البسيط ، بحيث يمكن بسهولة نقل أي شيء متبقي على أحدهما إلى الآخر. والجدير بالذكر أنه يمكنك التحكم في جهازك اللوحي بأصابعك في أي من هذه الأوضاع دون الحاجة إلى الاعتماد على القلم في كل شيء.

سيتوفر جهاز HUAWEI MatePad اللوحي مقاس 11 بوصة في المملكة العربية السعودية في 1 يونيو بسعر 1799 ريال سعودي من منصات هواوي عبر الإنترنت وكذلك تجار التجزئة المعتمدين, و تتوفر هدية من فترة 1 الى 14 يونيو عبارة عن قلم HUAWEI M-Pencil.

حول مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

تعتبر مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين واحدة من ثلاث مجموعات أعمال منضوية تحت مظلة شركة هواوي، وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات بما فيها الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية واللابتوبات والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الصوتية والشاشات الذكية وأجهزة انترنت الأشياء وغيرها. وتتوافر منتجات وخدمات هواوي في أكثر من 170 بلداً، وتستخدم من قبل ثلث سكان العالم.

وقد انعكس النمو السنوي الذي تحققه الشركة في النهوض الكبير الذي حققته علامة هواوي الذي جعلها واحدة من العلامات التجارية الرائدة على مستوى العالم. ففي يناير 2022، كشفت Brand Finance عن قائمة Global 500 2022 لأهم العلامات التجارية في العالم، واحتلت هواوي المرتبة التاسعة، حيث أظهرت نموًا سنويًا بنسبة 28.6٪ في قيمة علامة هواوي التجارية لتصل إلى 71.2 مليار دولار أمريكي.

بصفتها علامة تجارية عالمية في مجال التكنولوجيا، تستثمر هواوي أكثر من 10٪ من إيراداتها السنوية في البحث والتطوير، والتي وصلت إلى 142.7 مليار يوان صيني في عام 2021، وهو ما يمثل 22.4٪ من إجمالي إيراداتها لنفس العام. كان هذا هو أعلى مستوى حققته هواوي على مدار العقد الماضي ويعني أن إجمالي نفقات البحث والتطوير على مدار السنوات العشر الماضية قد تجاوزت 845 مليار يوان صيني. في الواقع، احتلت هواوي المرتبة الثانية على لائحة الاتحاد الأوروبي للاستثمار في البحث والتطوير الصناعي لعام 2021.

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