تكنولوجيا: iQOO تستعد لإطلاق هاتف Neo 7 Pro في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حظيت شركة iQOO بيوم حافل اليوم حيث كشفت عن أحدث الهواتف الذكية الخاصة بها Neo 8 و 8 Pro في الصين، هذا إلى جانب جهاز TWS Air Pro.

وفي حين أن المجموعة الجديدة قد تستغرق شهرين لكي تصل إلى الأسواق العالمية، إلا ان الرئيس التنفيذي للشركة في الهند أثار فكرة إطلاق إصدار جديد، والذي من المحتمل أن يكون Neo 7 Pro. يمكن أن يتميز الهاتف بمعالج أكثر قوة وكاميرات أفضل.

شارك Nipun Marya، الرئيس التنفيذي لشركة iQOO India، مؤخرًا إعلان تشويقي على تويتر للجهاز القادم. وفي حين انه لم يتم الكشف عن اسم أو تصميم الهاتف في الإعلان، إلا انه يُعتقد أنه يشير إلى إطلاق وشيك لهاتف iQOO Neo 7 Pro.

وكما يوحي الاسم، سيكون الجهاز إصدارًا أكثر تميزًا من iQOO Neo 7 الذي ظهر لأول مرة في شهر فبراير مع معالج Dimensity 8200.

لا توجد تفاصيل حول iQOO Neo 7 Pro الآن، ولكن تشير الشائعات إلى أنه سيكون iQOO Neo 7 Racing Edition الذي تم تغيير علامته التجارية، والذي يقدم نفس المواصفات والتصميم. تم الإعلان عن هذا الهاتف في الصين في شهر ديسمبر من العام الماضي مع شاشة E5 AMOLED بحجم 6.78 بوصة مع دقة FHD+ وفتحة ثقب في المنتصف. يوفر الهاتف معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ونسبة سطوع تصل إلى 1500 نتس.

يأتي iQOO Neo 7 Racing Edition بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 مع ما يصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وتخزين يصل إلى 512 جيجابايت. يتم تشغيل الهاتف بواسطة وحدة بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 120 واط.

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