تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة قدرها 1.2 مليار يورو على شركة Meta بسبب انتهاكها للقانون العام لحماية البيانات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم فرض غرامة على شركة Meta بمقدار 1.2 مليار يورو (حوالي 1.3 مليار دولار) من قبل الاتحاد الأوروبي لخرقها اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). وتأتي الغرامة نتيجة لفشل شركة Meta في حماية البيانات الشخصية للمستخدمين الأوروبيين بشكل مناسب من أنشطة المراقبة التي تقوم بها خدمات الأمن الأمريكية.

وذكرت لجنة حماية البيانات الأيرلندية، والتي اتخذت القرار، أن عمليات نقل بيانات Meta إلى الولايات المتحدة لم تعالج بشكل كاف المخاطر التي تتعرض لها الحقوق والحريات الأساسية للأفراد. واستخدمت الشركة البنود التعاقدية القياسية (SCCs) لنقل البيانات إلى الولايات المتحدة، ولكن تم اعتبار هذه الإجراءات غير كافية بعد صدور حكم من أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.

وبالإضافة إلى الغرامة القياسية، مُنحت Meta موعدًا نهائيًا مدته خمسة أشهر لوقف أي نقل مستقبلي للبيانات الشخصية إلى الولايات المتحدة، وموعدًا نهائيًا مدته ستة أشهر لإيقاف المعالجة غير القانونية وتخزين البيانات الشخصية المنقولة من الاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة.

يعتبر هذا القرار جزء من نزاع مستمر أدى إلى عدم يقين قانوني لشركة Meta والشركات الأخرى. وأبطلت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تحكم عمليات نقل البيانات في عام 2020 بسبب مخاوف بشأن حماية البيانات في الولايات المتحدة. بعد ذلك، أمرت السلطة الأيرلندية شركة Meta بالتوقف عن نقل البيانات إلى الولايات المتحدة باستخدام آليات بديلة مثل البنود التعاقدية.

كما انه تم بذل جهود لتأسيس اتفاقية جديدة لتدفق البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتم اقتراح بديل لاتفاقية “Privacy Shield” المتوقفة في ديسمبر 2022. وتتزامن الغرامة المفروضة على Meta مع الذكرى السنوية الخامسة للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، والتي تعتبر المعيار العالمي لحماية الخصوصية.

تعتزم Meta تحدي القرار والغرامة، مع التركيز على الضرر المحتمل لملايين الأشخاص الذين يستخدمون Facebook يوميًا. وتحذر الشركة من أنها إذا اضطرت إلى التوقف عن استخدام البنود التعاقدية دون بديل مناسب، فقد تضطر إلى إغلاق خدمات مثل Facebook و Instagram في أوروبا.

بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، تتمتع الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي بسلطة فرض غرامات تصل إلى 4٪ من الإيرادات السنوية للشركة في حالة الانتهاكات الجسيمة. وأصبحت لجنة حماية البيانات الأيرلندية المنظم الرائد للخصوصية لشركات التكنولوجيا الكبرى التي لها وجود في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك Meta و Apple.

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