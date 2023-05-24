تكنولوجيا: إطلاق جهاز Xiaomi Redmi Book 14 مع معالجات قديمة جدًا من إنتل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة شاومي في بيع جهاز Redmi Book 14 في الصين، والذي يتوفر في أربعة إصدارات. ومن المثير للدهشة أن شاومي قد اختارت معالجات Intel Alder Lake-H، على الرغم من توفر معالجات Raptor Lake-H و AMD Ryzen 7040 الأحدث الآن.

ووفقًا لموقع الشركة على الويب، فإن جهاز Redmi Book 14 قابل للتهيئة مع Core i5-12500H أو Core i7-12700H و 12-Core و 14-Core، على التوالي.

علاوةً على ذلك، يتميز Redmi Book 14 بشاشة بدقة 2880 × 1800 بكسل مع نسبة أبعاد تبلغ 16:10 ونسبة تباين 1500:1 وتغطية مساحة ألوان RGB بنسبة 100٪. أيضًا.

تأتي الشاشة من نوع Super Retina بحجم 14 بوصة وتصل نسبة سطوعها إلى 300 نتس، والتي يتم تعديلها مع تعتيم التيار المستمر. وتعمل بطارية ذات سعة 56 واط على تشغيل الشاشة عالية الدقة، والتي توفر معدل تحديث يبلغ 120 هرتز أيضًا.

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