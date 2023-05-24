شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق قمرا صناعيا كبيرا للاتصالات إلى المدار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن ينطلق صاروخ فالكون 9 يعلوه القمر الصناعي عربسات بدر من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا اليوم، 11:25 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، 25: 05 صباحاً بتوقيت مصر .

إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فستعود المرحلة الأولى من Falcon 9 إلى الأرض بأمان بعد حوالي ثماني دقائق و 45 ثانية من الإقلاع، وستهبط المركبة المعززة على متن الطائرة بدون طيار SpaceX، والتي ستتمركز في المحيط الأطلسي قبالة ساحل فلوريدا.

ستكون هذه هي المهمة الرابعة عشرة لهذه المرحلة الأولى من فالكون 9، وفقًا لوصف مهمة SpaceX، ومن بين تلك الرحلات السابقة مهمتان خاصتان لرائد الفضاء، هما Inspiration4 في سبتمبر 2021 و Ax-1 في أبريل 2022/ وفقاً لموقع space.

وأرسلت Ax-1 ، التي كانت تديرها شركة Axiom Space ومقرها هيوستن، أربعة أشخاص إلى محطة الفضاء الدولية لمدة أسبوعين تقريبًا، حيث أطلقت SpaceX للتو مهمة Axiom الثانية ، Ax-2 ، وأرسلت أفراد طاقمها الأربعة نحو المختبر المداري على قمة Falcon 9 يوم الأحد (22 مايو).

يزن عربسات بدر -8 حوالي 9،900 رطل (4500 كيلوجرام)، وفقًا لموقع EverydayAstronaut، ويتجه القمر الصناعي إلى مدار ثابت بالنسبة للأرض، على ارتفاع حوالي 22200 ميل (35700 كيلومتر) فوق الأرض.

سوف يستغرق القمر الصناعي من أربعة إلى خمسة أشهر للوصول إلى مداره التشغيلي، وكتب موقع EverydayAstronaut أنه بمجرد وصوله إلى هناك وفحصه بالكامل، سيقوم BADR-8 ببث البث التلفزيوني وخدمات الاتصالات الأخرى إلى وسط إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط لصالح شركة عربسات التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها.