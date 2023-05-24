شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة Apple تعلن عن صفقة مليارية مع Broadcom لشراء رقائق أمريكية الصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل الأمريكية عن اتفاقية جديدة بـ "مليارات الدولارات" مع شركة Broadcom المتخصصة في مجال التكنولوجيا والتصنيع المتقدم.

وستقوم Broadcom بموجب هذه الاتفاقية بتطوير مكونات تردد لاسلكي 5G - بما في ذلك مرشحات FBAR - ومكونات الاتصال اللاسلكي المتطورة، وفقا لتقرير CNBC عربية.

وسيتم تصميم مرشحات FBAR وتصنيعها في مراكز التصنيع والتكنولوجيا الرئيسية في أمريكا، بما في ذلك Fort Collins في كولورادو، حيث تمتلك Broadcom منشأة رئيسية.

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل "يسعدنا تقديم الالتزامات التي تسخر البراعة والإبداع والروح المبتكرة للصناعة الأمريكية" وأضاف "تعتمد جميع منتجات Apple على التكنولوجيا المصممة والمُصنعة هنا في الولايات المتحدة، وسنواصل تعميق استثماراتنا في الاقتصاد الأميركي لأن لدينا إيمانًا لا يتزعزع بمستقبل أمريكا".

وقالت أبل إن صفقتها مع Broadcom هي جزء من التزامها عام 2021 باستثمار 430 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي.

وتمثل الصفقة أحدث مرحلة من الشراكة بين الشركتين، حيث أعلنت شركة Broadcom عام 2020 أنها ستبيع 15 مليار دولار من المكونات اللاسلكية لشركة Apple.

وارتفعت أسهم Broadcom بنحو 3% في تعاملات ما قبل السوق أمس الثلاثاء وانخفضت أسهم شركة أبل بنسبة أقل من 1%.