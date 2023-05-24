شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. مايكروسوفت تتيح مساعد افتراضى يعمل عبر الذكاء الاصطناعى لويندوز 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مايكروسوفت ويندوز، مساعد افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي (AI) ، إلى ويندوز 11. يشبه Windows Copilot إلى حد كبير مساعد الطيار الذي أعلنت عنه الشركة بالفعل في إيدج ومجموعة تطبيقات أوفيس الخاصة بها.

سيكون هناك شريط جانبي مألوف حيث سيتمكن المستخدمون من طرح الأسئلة وسيجيب مساعد الطيار.

وقال بانوس باناي، رئيس مايكروسوفت ويندوز والأجهزة: "مساعد الطيار ويندوز، يجعل Windows 11 أول نظام أساسي للكمبيوتر الشخصي يعلن عن مساعدة مركزية للذكاء الاصطناعي لمساعدة الأشخاص في اتخاذ الإجراءات بسهولة وإنجاز المهام."

وأضاف"سيتم دمج Windows Copilot مباشرة في Windows 11 ويمكن الوصول إليه من شريط المهام في أي وقت."

قال باناي "بمجرد فتحه يظل الشريط الجانبي لـ Windows Copilot متسقًا عبر تطبيقاتك وبرامجك ونوافذك، وهو متاح دائمًا للعمل كمساعد شخصي لك".

وأضاف إنه يساعد المستخدم على اتخاذ الإجراءات وتخصيص الإعدادات والاتصال بسلاسة عبر التطبيقات المفضلة".

سيبدأ طرح Windows Copilot في معاينة ويندوز 11 اعتبارًا من يونيو فصاعدًا.

كيف سيعمل مساعد ويندوز الافتراضي؟

سيكون Windows Copilot متاحًا في شريط المهام وبمجرد أن ينقر المستخدم عليه، يظل الشريط الجانبي متاحًا للمستخدم عبر التطبيقات والبرامج والنوافذ - تمامًا كما يجب أن يكون المساعد الشخصي.

أداة Windows Copilot تشبه تمامًا دردشة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Bing ، والتي يمكن للمستخدمين استخدامها لإنجاز المهام داخل نظام التشغيل - مثل تشغيل وضع الإضاءة الليلية، أو تغيير خلفية سطح المكتب - دون الحاجة إلى البحث عنهم داخل "الإعدادات".

قالت الشركة: "الأشياء التي تحبها في ويندوز - النسخ / اللصق ، Snap Assist، أداة القطع، التخصيص - كلها مناسبة لك، إلى جانب كل ميزة أخرى على النظام الأساسي، ولا تتحسن إلا مع Windows Copilot".

يمكن لـ Windows Copilot أيضًا تلخيص المستندات، كذلك يمكن للمستخدمين طرح أسئلة مساعد ويندوز "من البسيط إلى المعقد" وسيقوم Copilot بإرجاع الإجابات.