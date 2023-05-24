تكنولوجيا: أمازون تقدم الجهاز اللوحي Fire Max 11… أكبر جهاز لوحي للشركة حتى الآن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتضمن مجموعة Fire من أمازون بعض الأجهزة سهلة الاستخدام والتي لا تكلف الكثير. وتعتبر هذه الأجهزة جيدة للترفيه وتصفح الويب وقراءة الكتب. ومع ذلك، فقد قفزت شركة أمازون إلى المستوى التالي من الأجهزة اللوحية مع الإصدار الجديد Fire Max 11 والذي يعتبر أكبر جهاز لوحي للشركة حتى الآن مع بحجم مقاس 11 بوصة. يتمتع الجهاز ايضًا بهيكل رفيع وخفيف الوزن مع شاشة عالية الدقة ومعالج قوي.

يحتوي Fire Max 11 على شاشة كبيرة ولكنها تتميز بهيكل رفيع ومتين، حيث تدعي الشركة أنها أقوى بثلاث مرات من جهاز iPad 10.9 من أبل. ويأتي الجهاز مصنع من الألمنيوم وما تسميه الشركة بالزجاج المعزز، وهو مدعوم بمعالج ثماني النواة بسرعة 2.2 جيجاهرتز مع ذاكرة عشوائية سعتها 4 جيجابايت وخيارات تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت.

لم تذكر أمازون الاسم الدقيق للمعالج لكنها تقول إنه أسرع بنسبة 50 في المائة من الإصدار الأعلى في المجموعة الحالية.

يأتي الجهاز اللوحي بشاشة بحجم 11 بوصة ودقة 2000 × 1200 بكسل وهي أعلى نسبة من أي جهاز لوحي من أمازون. كما أنه مزود بكاميرات بدقة 8 ميجابكسل من الأمام والخلف. وتم تصنيف Fire Max 11 على أنه يدوم 14 ساعة بعد الشحنة الواحدة.

قامت أمازون ببناء مستشعر بصمات الأصابع في الجهاز وشحنه مع مجموعة من الملحقات مثل لوحة المفاتيح المغناطيسية والقلم.

يتوفر Fire Max 11 للطلب المسبق بسعر يبدأ من 229.99 دولارًا. وإذا كنت ترغب في الحصول عليه مع الملحقات، فسيتعين عليك دفع 329.99 دولارًا.

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