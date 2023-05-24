تكنولوجيا: الإعلان عن هاتف vivo S17e بمعالج Dimensity 7200

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت vivo عن هاتف vivo S17e الذي ينطلق بمعالج Dimensity 7200، ويأتي بمعدل تحديث 120 Hz في الشاشة.

يتميز هاتف vivo S17e بشاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 120 Hz، وتتميز الشاشة بتصميم منحني من الجانبين، كما تأتي تقنية مستشعر البصمة مدمجة في الشاشة.

وتضم الشاشة ثقب لكاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر auxiliary بدقة 2 ميجا بيكسل ويدعم المستشعر الخلفية الضبابية في لقطات portrait.

أيضاً يأتي هاتف vivo S17e برقاقة معالج Dimensity 7200، وذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

ويتوفر هاتف vivo S17e بألوان الذهبي، والأسود إلى جانب اللون الذهبي، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4600 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 66W، مع منفذ USB-C، وواجهة OriginOS 3، ونظام تشغيل Android 13، ويدعم تقنية Wi-Fi 6، كما يدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G.

ومن المقرر أن يتوفر النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت وسعر 300 دولار.

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