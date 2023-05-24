تكنولوجيا: صور مسربة توضح تصميم ساعة Galaxy Watch6 Classic القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد العملاق الكوري مؤتمرها القادم في نهاية شهر يوليو للإعلان الرسمي عن أحدث أجهزة Galaxy التي تتضمن الجيل الجديد من سلسلة Galaxy Watch6، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن تصميم Galaxy Watch6 Classic.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق سلسلة Galaxy Watch6 خلال الفترة القادمة، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد تصميم ساعة Galaxy Watch6 Classic من جميع الجهات.

وتظهر ساعة Watch6 Classic الذكية بتصميم مميز بإطار معدني يتضمن اثنان من الأزرار في الجانب الأيمن.

كما تؤكد التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد على أن ساعة Watch6 Classic تأتي بتصميم يحاكي Watch4 Classic، أيضاً يظهر الإصدار الجديد بسوارة معصم مميزة بمشبك الفراشة كبديل للثقب والدبوس، كما يدعم شريط المعصم التبديل بسلاسة.

أيضاً أشار مصدر التسريبات إلى أن ساعة Watch6 Classic الذكية تأتي بشاشة AMOLED بحجم 1.47 إنش، ودقة عرض 470 في 470 بيكسل، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

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