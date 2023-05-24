شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة ناشئة تطلق أول صاروخ فضائى من منصة إطلاق عائمة فى مياه الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت شركة Spaceport العديد من عمليات إطلاق الصواريخ التجريبية دون المدارية على سفينة معدلة تقع في خليج المكسيك، حسبما أعلنت الشركة، وهدفهم هو تقليل الحمل على نطاقات الصواريخ المزدحمة ونقل الأقمار الصناعية إلى الفضاء بشكل أسرع.

وقال توم ماروتا الرئيس التنفيذي والمؤسس في بيان: "قدم هذا العرض العديد من الدروس التي سيتم دمجها في مشروعنا التالي: بناء ميناء فضاء بحري قادر على العمليات المدارية".

وتمت عمليات الإطلاق بعد أن حصلت شركة Spaceport على الموافقات التنظيمية من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) وخفر السواحل الأمريكي، التي أجرت تقييمًا بيئيًا وتطهيرًا من المخاطر، كما قامت بمراقبة النطاق، كما شارك برنامج رأس المال الابتكاري للأمن القومي في وحدة الابتكار الدفاعي (DIU) في البنتاجون أيضًا في المظاهرات.

تم توفير الصواريخ من قبل شركة Evolution Space، وهي شركة مزودة لإطلاق الدفع الصلب ومقرها كاليفورنيا، حيث يبلغ ارتفاع صواريخهم النموذجية 22 قدمًا (6 أمتار)، وفقًا لوثائق Evolution.

وقالت كلتا الشركتين في الإصدارات إن الإطلاق في البحر سيكون له "تأثيرات بيئية أقل" من الرحلات الجوية من مناطق الإطلاق البرية، لكنهما لم تقدم تفاصيل.

ألقى الإطلاق الأخير من قبل SpaceX التقييمات البيئية في صورة أوضح، وكان لا بد من إحباط الإطلاق الفضائي الأول لـ Starship، أكبر نظام إطلاق في العالم، في منتصف الرحلة.

تسببت Starship وصاروخها Super Heavy في حدوث مخاطر مثل الحطام المتصاعد والرمال والمخاطر التي يتم تقييمها الآن من قبل إدارة الطيران الفيدرالية (التي قضت 18 شهرًا في إجراء تقييم بيئي لإطلاق بوكا تشيكا ، تكساس)، هذا الشهر ، وانضمت SpaceX مؤخرًا إلى إدارة الطيران في الدعوى القضائية.

في مقال نشره مؤخرًا في The Space Review، قال ماروتا إن الإطلاق في البحر هو أفضل خيار قابل للتطبيق "لحل أزمة ميناء الفضاء"، وقال إن المقترحات الخاصة ببناء موانئ فضائية برية في الولايات المتحدة "تم تأخيرها أو منعها بشكل دائم من قبل معارضة المجتمع المحلي"، بينما تتطلب الخيارات الخارجية موافقات على الرقابة على الصادرات لمدة سنوات من وزارة الخارجية الأمريكية، وفقاً لموقع space.

وأشار ماروتا أيضًا إلى وجود شركات أخرى في البحر من قبل، ودخلت بوينج في شراكة مع روسيا لمدة 15 عامًا لفرص إطلاق البحر، حتى قطع الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم في عام 2014، وتقوم سبيس إكس أيضًا بفحص منصات الإطلاق البحرية، بينما تمتلك كوريا الجنوبية والصين أنظمة إطلاق بحرية خاصة بها.

تركز بعض الشركات الأخرى على استخدام موانئ فضائية صغيرة في مناطق أخرى من العالم، ومع ذلك، مع خيارات بما في ذلك ميناء فضاء نوفا سكوشا الذي تم بناؤه عن كثب بالتشاور مع المجتمع المحلي، ومواقع إطلاق مختلفة في المملكة المتحدة وأوروبا (مع بعضها مصمم لاستخدام حاوية شحن متنقلة لتقليل ترك البنية التحتية وراءها.)