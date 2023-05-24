شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفليكس يبدأ فى فرض رسوم على مشاركة الحساب فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سارعت Netflix فى التصرف وفقًا لخططها لفرض رسوم على مشاركة الحساب في الولايات المتحدة. وتقوم خدمة البث بإخطار العملاء الأمريكيين بأنهم سيحتاجون إلى دفع 8 دولارات شهريًا للمشاهدين خارج الأسرة الذين يرغبون في مشاركة الحساب.
كما هو الحال في البلدان الأخرى، ويمكنك إضافة عضو إضافي بالخطة القياسية واثنين من المستوى المميز كما يمكنك تحويل الملفات الشخصية إلى دفع حسابات أعضاء إضافية، وفقا لتقرير engadget.
وكانت هناك انتقادات لهذا النهج، وقد يكون من المتاعب لطلاب الجامعات الذين سبق لهم استخدام حساب العائلة للعرض داخل المبنى المكون.
وعلى الرغم من أن 8 دولارات شهريًا ليست سعرًا مرتفعًا لخدمة البث، إلا أن هناك بعض المشاهدين الذين قد يتخلون عن Netflix تمامًا، ومع ذلك من المشكوك فيه أن تعود الشركة وقالت إنها "مسرورة" بنتائج إطلاق شهر فبراير، مشيرة إلى أن المشاركة المدفوعة موجودة لتبقى.
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