شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفليكس يبدأ فى فرض رسوم على مشاركة الحساب فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سارعت Netflix فى التصرف وفقًا لخططها لفرض رسوم على مشاركة الحساب في الولايات المتحدة. وتقوم خدمة البث بإخطار العملاء الأمريكيين بأنهم سيحتاجون إلى دفع 8 دولارات شهريًا للمشاهدين خارج الأسرة الذين يرغبون في مشاركة الحساب.

كما هو الحال في البلدان الأخرى، ويمكنك إضافة عضو إضافي بالخطة القياسية واثنين من المستوى المميز كما يمكنك تحويل الملفات الشخصية إلى دفع حسابات أعضاء إضافية، وفقا لتقرير engadget.

وطرحت الشركة مشاركة الحساب في كندا ونيوزيلندا والبرتغال وإسبانيا في فبراير الماضي بعد تجربة التغيير في أمريكا اللاتينية ولا يزال بإمكانك المشاهدة خارج منزلك، ولكن سيتعين عليك تحديد حدود الأسرة إما يدويًا من خلال تطبيق تلفزيون ذكي (يبحث عن الأجهزة الموجودة على نفس شبكة WiFi) أو تلقائيًا (بناءً على عناوين IP ومعرفات الجهاز والنشاط)، وتقول Netflix إنها لا تعرف موقعك بالضبط، لكنها قد تطلب منك التحقق من صحة الجهاز إذا كنت مسافرًا أو تستخدم اتصالاً مختلفًا.

وكانت Netflix مباشرة بشأن الأسباب الكامنة وراء مبادرتها، علقت شركة الإعلام العملاقة بعض مشكلاتها المالية الأخيرة على المستخدمين الذين يستعيرون كلمات مرور للحصول على خدمة مجانية بشكل فعال، وتقوم المشاركة نظريًا بتحويل بعض هؤلاء الأشخاص إلى عملاء يدفعون، حتى لو كانت تخاطر أيضًا بإرسالهم إلى أحضان منافسين مثل أمازون وديزني.

وكانت هناك انتقادات لهذا النهج، وقد يكون من المتاعب لطلاب الجامعات الذين سبق لهم استخدام حساب العائلة للعرض داخل المبنى المكون.

وعلى الرغم من أن 8 دولارات شهريًا ليست سعرًا مرتفعًا لخدمة البث، إلا أن هناك بعض المشاهدين الذين قد يتخلون عن Netflix تمامًا، ومع ذلك من المشكوك فيه أن تعود الشركة وقالت إنها "مسرورة" بنتائج إطلاق شهر فبراير، مشيرة إلى أن المشاركة المدفوعة موجودة لتبقى.