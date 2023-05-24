تكنولوجيا: سامسونج تكشف النقاب عن سلسلة شاشات ذكية تدعم التخصيص

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري عن سلسلة الشاشات الذكية للعام 2023، والتي تأتي بتصميم قابل للتخصيص ودعم أفضل للإنتاجية.

قدمت سامسونج اليوم جيل جديد من الشاشات الذكية التي تتضمن شاشات M8 وM7 وM5 أو التي تعرف بشاشات M80C و M70C و M50C.

وتتميز الإصدارات الجديدة من شاشات سامسونج بدعم ضبط وتعديل تجربة العرض في الشاشة وفقاً للمحتوى والتي تختلف بين نمط للألعاب، وأخر للعمل وأيضاً نمط مشاهدة محتوى الفيديو.

أيضاً تتميز شاشات M8 وM7 بحجم 32 إنش، بينما تأتي شاشة M5 بحجم 32 إنش أو 27 إنش، من جانب أخر تتميز شاشة M8 بجودة عرض UHD، وسطوع 400 nit، وتتوفر الشاشة بألوان الأبيض، والأزرق، والوردي، إلى جانب اللون الأخضر.

كما تتميز شاشة M7 بجودة عرض UHD وسطوع 300 nit، وتتوفر الشاشة باللون الأبيض، وتأتي شاشة M5 بجودة عرض Full HD، وجودة عرض Full HD، ويتوفر بألوان الأبيض والأسود.

وتتميز شاشات M8 وM7 بتصميم نحيف بسماكة 11.39مم، كما تضم شاشة M8 حامل يدعم ضبط الإرتفاع، والإمالة، لدعم المستخدم بضبظ زاوية العرض، وتدعم الشاشة دقة عرض 4K، وتقنية HDR 10+، وسطوع 400nit.

كما تقدم سامسونج الشاشة مع Gaming Hub، مع دعم خدمات بث المحتوى مثل Prime Video وNetflix وYouTube.

وتدعم شاشات M8 وM7 تغطية من ألوان sRGB بنسبة 99%، وتقدم سامسونج شاشة M8 الذكية بسعر 700 دولار تقريباً للإصدار المميز بحجم 32 إنش، ويأتي الإصدار المميز بحجم 27 إنش بسعر 650 دولار، وتتوفر شاشة M7 بحجم 32 إنش وسعر 600 دولار، ويأتي الإصدار المميز بحجم 27 إنش بسعر 550 دولار.

أيضاً تتوفر شاشة M5 بسعر 300 دولار للإصدار المميز بحجم 32 إنش، وسعر 280 دولار للإصدار المميز بحجم 27 إنش، على أن تتوفر الإصدارات الجديدة من الشاشات الذكية في شهر يونيو.

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