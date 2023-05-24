تكنولوجيا: Oppo تكشف النقاب عن سلسلة هواتف Reno10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo عن سلسلة هواتف Reno10 التي تتضمن الإصدار الرئيسي مع إصدار Reno10 Pro، وReno10 Pro Plus.

هاتف Oppo Reno10 Pro Plus

يتميز هاتف Reno10 Pro Plus بشاشة OLED بحجم 6.74 إنش، ودقة عرض 2772 في 1240 بيكسل، ومعدل تحديث 120 Hz، وعمق ألوان 10بت، كما تأتي الشاشة بشريحة MariSilicon X NPU.

أيضاً تدعم Oppo هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وفي إعدادت الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر telephoto بدقة 64 ميجا بيكسل مع دعم التكبير البصري حتى 3 مرات والتثبيت البصري، ويأتي المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ويأتي مستشعر السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

ويدعم Reno10 Pro Plus بطارية بقدرة 4700 mAh، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع SuperVOOC 2.0 بقدرة 100W.

ويتوفر الهاتف بدءاً من الأول من يونيو بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأسود، والذهبي، واللون البنفسجي بسعر يبدأ من 610 دولار أو 565 يورو.

هاتف Oppo Reno10 Pro

ينطلق هاتف Reno10 Pro بشاشة OLED بحجم 6.74 إنش، ومعدل تحديث 120 Hz، ودقة عرض 2772 في 1240 بيكسل، كما تضم الشاشة ثقب بمستشعر سليفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

كما يضم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 8200، وشريحة MariSilicon X NPU، أيضاً يأتي Reno10 Pro بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8 وميزة التثبيت البصري مع دعم التثبيت البصري، ويأتي مستشعر telephoto الثاني بدقة 32 ميجا بيكسل مع دعم التكبير البصري حتى مرتين، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

أيضاً يأتي هاتف Reno10 Pro بقدرة بطارية 4600 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، ويتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت، وسعر يبدأ من 410 دولار ويتوفر بدءاً من الأول من يونيو.

هاتف Oppo Reno10

يتميز هذا الإصدار بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، ودقة 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 120 Hz، كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 778G.

أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.

ويضم هذا الإصدار مستشعر سيلفي بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.7، مع عدسات 6P، ومستشعر telephoto بدقة 32 ميجا بيكسل يدعم التكبير البصري حتى مرتين، ويأتي المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وتأتي كاميرة السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.4، وميزة التركيز التلقائي.

كما يتميز هذا الإصدار بقدرة بطارية 4600 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، وتتوفر السلسلة كاملة بواجهة ColorOS 13.1، ونظام تبريد بمساحة 6000 مم مربع، ويتوفر Reno10 بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأسود، والأزرق والذهبي بسعر يبدأ من 355 دولار.

المصدر

اعلان





