شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توسع قدرات تشفير الذكاء الاصطناعى الخاصة بشركة بارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل على توسيع قدرات تشفير الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة بارد إلى Google Colab، وهي بيئة تطوير Python المستندة إلى مجموعة النظراء.

وتحصل Colab على روبوت محادثة مصمم خصيصًا للمساعدة في الترميز، بالإضافة إلى القدرة على إنشاء تعليمات برمجية باستخدام لغة طبيعية.

وقالت جوجل إن هذه الميزات أصبحت ممكنة من خلال Codey، وهو نموذج ذكاء اصطناعي توليدي يركز على الترميز ويستند إلى PaLM 2.

وخلال مرحلتها الأولية ستكون نماذج Codey داخل Colab متاحة فقط للمستخدمين في الولايات المتحدة.

وأعلنت جوجل أن المجموعة الأولى من الميزات ستركز على إنشاء التعليمات البرمجية، والتي يمكن أن تعزز بشكل كبير سرعة البرمجة والجودة والفهم.

كذلك تلغي هذه الميزة الجديدة الحاجة إلى كتابة نفس الرمز بشكل متكرر، حيث سيلاحظ مستخدمو Colab المؤهلون قريبًا زر إنشاء ومربع مطالبة نصي بمجرد توفر الميزة.

وتخطط جوجل لتقديم روبوت محادثة جديد إلى كولاب في المستقبل القريب، على الرغم من عدم وجود جدول زمني محدد، إلا أنه من المتوقع إطلاق برنامج chatbot قريبًا.

وتم تصميم chatbot هذا لمساعدة كل من المبتدئين والمحترفين من خلال الإجابة على الاستفسارات الأساسية مثل "كيف يمكنني استيراد البيانات من جداول بيانات جوجل؟" و "كيف أقوم بتصفية Pandas DataFrame؟" سيؤدي ذلك إلى زيادة تعزيز تجربة الذكاء الاصطناعي الشاملة.

باستخدام هذا الحل الجديد، ليست هناك حاجة لإنشاء رمز على روبوت الدردشة من جوجل ثم تصديره إلى كولاب.

وقد تستخدم جوجل أي رمز تم إنشاؤه من خلال مطالبات chatbot لتحسين نماذجها.

وسيستفيد مشتركو كولاب "المؤهلون" الذين يدفعون الثمن قريبًا من ميزة الإكمال التلقائي التي تقترح الكود أثناء كتابتهم.

سيوفر هذا الوقت ويقلل من ضغطات المفاتيح، خاصة عند التعامل مع أكوام كبيرة من التعليمات البرمجية.

وفقًا لـ جوجل، سيتم إطلاق بعض الميزات تدريجيًا في الأشهر المقبلة، بدءًا من المستخدمين الذين يدفعون مقابل الخدمة في الولايات المتحدة.

تعتزم الشركة إتاحة هذه الميزات في مناطق أخرى، وسيحصل مشتركو Colab المجانيون أيضًا على إمكانية الوصول في وقت لاحق.