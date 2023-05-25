شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن اختبار جوجل لعرض الإعلانات فى نتائج بحث الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الذكاء الاصطناعي نجاحًا كبيرًا مؤخرًا، وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية ، وكان اللاعبون الرئيسيون مثل Google و Microsoft يتسابقون مع بعضهم البعض لبث الذكاء الاصطناعي التوليدي في محركات البحث الخاصة بهم لتغيير طريقة بحث الأشخاص عن المعلومات.

وبحسب موقع TOI الهندى، فتخطط شركة Google المملوكة لشركة Alphabet الآن لطرق جديدة لتوليد إيرادات من الذكاء الاصطناعي، ف وفقًا لتقرير صادر عن رويترز ، أعلن عملاق التكنولوجيا مؤخرًا أنه سيبدأ في تجربة الإعلان ضمن نتائج البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويبدو أن خطوة Google هي وسيلة للتنافس مع شركة Microsoft المنافسة في سوق الإعلانات على شبكة البحث، ووفقًا لشركة الأبحاث MAGNA ، فإن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تغيير كيفية وصول المعلنين إلى المستهلكين من خلال محركات البحث، ويذكر التقرير أن هذا السوق من المتوقع أن ينمو إلى 286 مليار دولار هذا العام.





ماذا يعني ذلك للمستخدمينمع هذا التطور، يمكن للمستخدمين البحث عن منتجات مثل "حقائب الظهر للأطفال" في الإصدار الجديد من بحث Google ويمكن للذكاء الاصطناعي الاستجابة بإعلان لحقيبة ظهر معينة، وبصرف النظر عن هذا، قد يضيف الذكاء الاصطناعي أيضًا نصائح حول كيفية اختيار أفضل حقيبة ظهر للطفل ، كما لاحظت Google.

وللمقارنة ، بدأت Microsoft أيضًا في اختبار الإعلانات في محرك البحث Bing AI. في فبراير ، عقدت الشركة اجتماعات مع وكالات إعلانية لنفسه.