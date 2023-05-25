شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتبيع موبايلك الأيفون.. نصائح من أبل لحماية بياناتك الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تخطط لبيع جهاز أيفون الخاص بك ، فإن أبل لديها بعض النصائح الجادة لك، حيث أن تجاهل ذلك أمر خطير وقد يتركك مكشوفًا، إذ توضح مذكرة أبل الرسمية جميع الخطوات التي تحتاج إلى اتخاذها قبل بيع أو التخلي عن أيفون أو iPad.

الخطوة الأولى هي نقل المعلومات إلى جهازك الخاص - لكن لا تحذف العناصر يدويًا من جهازك القديم، حيث حذرت شركة أبل من أنه "يجب ألا تحذف جهات الاتصال أو التقويمات أو التذكيرات أو المستندات أو الصور يدويًا أو أي معلومات أخرى على iCloud أثناء تسجيل الدخول إلى iCloud باستخدام معرف أبل الخاص بك"، و"سيؤدي هذا إلى حذف المحتوى الخاص بك من خوادم iCloud وأي من أجهزتك التي تم تسجيل دخولها إلى iCloud".

أولاً، قم بعمل نسخة احتياطية من جهازك باستخدام iCloud.

قم بتنشيط Wi-Fi ثم انتقل إلى الإعدادات> اسمك> iCloud> iCloud Backup.

ثم انقر فوق النسخ الاحتياطي الآن وابق على اتصال بشبكة Wi-Fi حتى تنتهي العملية.

بمجرد نسخ المحتوى احتياطيًا أو حفظه على جهاز جديد ، ستحتاج إلى مسح جهازك القديم.

قم بتسجيل الخروج من iCloud و App Store ، وإذا كنت تقوم بالتبديل إلى هاتف غير تابع لشركة أبل (مثل Android) ، فقم بإلغاء تسجيل iMessage.

ولإلغاء تسجيل iMessage ، انتقل إلى الإعدادات> الرسائل وأوقف تشغيل iMessage:

انتقل الآن إلى الإعدادات> عام> نقل أو إعادة تعيين الجهاز> محو كل المحتوى والإعدادات.

أخيرًا ، قم بإزالة جهازك القديم من قائمة الأجهزة الموثوقة.

للعثور على أجهزتك الموثوقة ، انتقل إلى الإعدادات> اسمك ثم قم بالتمرير لأسفل:

ستتمكن من النقر فوق الأجهزة الفردية الموثوقة ، ثم إزالتها إذا كنت بحاجة إلى ذلك.

إذا لم تتبع هذه الخطوات ، فقد يتمكن المالك الجديد من الوصول إلى بعض أو كل معلوماتك الخاصة.